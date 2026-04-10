Bivša WAGsica pokazala svoje čari u 58. godini, čipkasti bikini istaknuo je sve njezine adute

Britanska TV zvijezda Lizzie Cundy pojavila se na plaži u Barbadosu u elegantnom bijelom čipkastom bikiniju, kojim je istaknula svoju zavidnu figuru i dokazala da i u 58. godini izgleda besprijekorno.

Britanska televizijska zvijezda Lizzie Cundy privukla je pažnju javnosti tijekom odmora na egzotičnom Barbadosu. Sunčan dan provela je na pješčanoj plaži, uživajući u kristalno čistom moru i visokim temperaturama, a pritom nije promaknula ni znatiželjnim pogledima fotografa.

U elegantnom bijelom čipkastom bikiniju, koji je dodatno naglasio njezinu vitku liniju, Lizzie je pokazala da i dalje izgleda besprijekorno u 58. godini života. Kombinaciju je upotpunila laganim čipkastim ogrtačem i velikim sunčanim naočalama, dok se opušteno šetala obalom i uživala u morskim radostima.

Lizzie Cundy - 12 Foto: Profimedia

Lizzie Cundy - 8 Foto: Profimedia

Lizzie Cundy već desetljećima je poznato lice showbiz scene, a iza glamurozne pojave krije se zanimljiva životna i karijerna priča. Široj javnosti postala je poznata kao jedna od najistaknutijih pripadnica tzv. WAG kulture zahvaljujući braku s bivšim igračem Chelseaja Jasonom Cundyjem, s kojim je bila od 1994. do 2012. godine.

Lizzie Cundy - 7 Foto: Profimedia

Lizzie Cundy - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Životna priča turskog zavodnika kojeg su Hrvatice obožavale dobra je podloga za filmski scenarij

No Lizzie je s godinama izgradila i vlastiti identitet te se etablirala kao TV voditeljica, komentatorica i medijska osoba koja redovito gostuje u emisijama poput "This Morning" i "Good Morning Britain". Osim na televiziji, radila je kao kolumnistica i reporterka s crvenih tepiha, a poznata je i po svom britkom jeziku i otvorenim stavovima o odnosima, slavi i životu u visokom društvu.

Upravo zahvaljujući iskustvu iz tog svijeta Lizzie je nedavno progovorila o pravoj strani života WAGsica i razbila iluziju o savršenom luksuzu. Iako su izvana djelovale glamurozno i bezbrižno, stvarnost je, prema njezinim riječima, bila puno složenija. Prisjetila se kako su iza skupih poklona i luksuznih automobila često stajali ljubomora, rivalstvo i napeti odnosi među partnericama nogometaša.

Lizzie Cundy - 9 Foto: Profimedia

Lizzie Cundy - 6 Foto: Profimedia

Bivši par počeo je izlaziti kada je Lizzie imala samo 19 godina, što ju je dovelo u svijet drugačiji od onog koji je dotad upoznala.

''Oduzelo mi je dah, tako je bilo glamurozno'', rekla je Lizzie za Daily Mail.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte što je jedna velika glazbena zvijezda poslala Jakovu Jozinoviću za poklon!

''Kao da ti je prvi dan u školi i pitaš se ''tko će sa mnom razgovarati?'' Svi oni imaju svoje društvo. Hoću li im se svidjeti? Neke su me gledale preko oka.''

Otkrila je i da je pritisak bio ogroman – od očekivanja da uvijek izgledaju besprijekorno do stalne pažnje javnosti i kamera na tribinama. Pozornost na WAGsice tijekom 90-ih i 2000-ih rasla je i rasla.

''Svjestan si ljudi koji te gledaju. Tvoj muž je zabio i znaš da će kamera biti na tebi'', objasnila je Lizzie.

''Postojao je pritisak da ostanem vitka, tih dana nije bilo Ozempica. Djevojke bi se jako potrudile, neki outfiti su bili stvarno neukusni, neki su od glave do pete bili dizajnerski, sve je djelovalo kao natjecanje. Još gori od pritiska da izgledate dobro bio je stres koji je došao s učinkom vašeg supruga na terenu. Igrači su bili dobri koliko i njihova posljednja utakmica i mnogi su se bojali dugoročnog utjecaja na njihovu karijeru ako prođu kroz loše razdoblje. Karijere su često kratke, a strah od onoga što slijedi uvijek je bio prisutan. Njihove su žene također osjetile pritisak, koristile su drogu, imale poremećaje prehrane'', rekla je Lizzie.

Više detalja o životu WAGsica čitajte OVDJE.

Lizzie Cundy - 2 Foto: Profimedia

Lizzie Cundy - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Splitska glumica ostvarila svoj dječji san: "Malo su gluteusi stradali, ali ljeto je blizu"

Unatoč svemu, Lizzie Cundy uspjela je iskoristiti to iskustvo kao odskočnu dasku za uspješnu medijsku karijeru.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Rizični dekolte umalo je doveo do modne katastrofe, u zadnji tren spriječila je kaos

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Gdje je danas Babi koju pamtimo iz španjolskog hita? Osvojila je publiku pa nestala iz javnosti