Životna priča turskog zavodnika kojeg su Hrvatice obožavale dobra je podloga za filmski scenarij

Kenan İmirzalıoğlu jedno je od najprepoznatljivijih lica turske televizije, a hrvatska publika najviše ga pamti po ulozi karizmatičnog Ezela iz istoimene serije koja je osvojila gledatelje diljem regije.

Rođen 18. lipnja 1974. godine u selu blizu Ankare, Kenan dolazi iz skromne obitelji poljoprivrednika. Odrastanje na selu, daleko od svjetla reflektora, oblikovalo je njegov karakter – disciplinu, smirenost i prizemnost koje ga prate i danas. Iako ga danas povezujemo s glumom, njegov put nije bio unaprijed određen. Završio je studij matematike u Istanbulu, no život mu se potpuno promijenio kada je ušao u svijet modelinga.

Ezel Foto: Screenshot

Godine 2001. osvojio je titulu ''Best Model of the World'', što mu je otvorilo vrata televizijske i filmske industrije. Vrlo brzo prešao je iz modela u glumca, a već prve uloge donijele su mu veliku popularnost u Turskoj. Ipak, prava prekretnica događa se sa serijom ''Ezel'', koja ga lansira među najveće zvijezde i osigurava mu status miljenika publike i izvan granica Turske.

Unatoč velikoj slavi, Kenan je poznat po tome što privatni život drži daleko od očiju javnosti. Ne voli skandale, rijetko daje intervjue o osobnim temama i pažljivo čuva svoju obitelj od medijske eksponiranosti. Upravo ta diskrecija dodatno intrigira javnost.

Ezel Foto: IMDb

Ljubavnu sreću pronašao je s glumicom Sinem Kobal, s kojom je u braku od 2016. godine. Poznati glumački par zaljubio se 2015. godine kad su zajedno bili na setu serije. Glumica je u tom trenutku bila u vezi s nogometašem, ali pao je u drugi plan kad ju je Kenan osvojio. Iako su mnogi mislili da ljubav neće potrajati jer je među njima razlika od 13 godina, sve su razuvjerili.

2020. godine paru se rodila prva kćerkica Lalin, a 2022. godine rodila se i druga kćerkica Lejla.

''Od tog dana sam sretniji. Roditeljstvo se jednostavno ne može opisati riječima. Ne postoje riječi niti rečenice kojima se to može opisati, jednostavno to morate doživjeti. Otkako se rodila Lalin, za nas je započeo novi život. Čini mi se kao da se nalazim na početku novog, lijepog putovanja'', ispričao je Kenan jednom prilikom za turske medije.

Posljednjih godina svjesno je usporio s glumačkim projektima kako bi više vremena posvetio obitelji. Iako se povremeno pojavljuje na televiziji, između ostalog i kao voditelj popularnog kviza ''Tko želi biti milijunaš?'', jasno je da mu je privatni mir postao prioritet. Dodatno to dokazuje i činjenica da nema društvene mreže, pa ga obožavatelji mogu ponekad vidjeti tek na objavama njegove supruge.

