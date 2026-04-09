Gdje je danas Babi koju pamtimo iz španjolskog hita? Osvojila je publiku pa nestala iz javnosti

María Valverde, koju publika pamti kao Babi iz "Tri metra iznad neba", izgradila je uspješnu karijeru daleko od klišeja, a danas živi između Europe i SAD-a, posvećena glumi, režiji i privatnom životu s dirigentom Gustavom Dudamelom.

María Valverde godinama je jedno od onih lica koje publika pamti s posebnom emocijom, ponajviše zahvaljujući ulozi Babi u filmu "Tri metra iznad neba".

Taj romantični hit lansirao ju je među najprepoznatljivije glumice svoje generacije i donio joj veliku popularnost i izvan Španjolske, no njezin put počeo je puno ranije i bio je daleko ozbiljniji nego što bi se moglo pretpostaviti.

Rođena u Madridu 1987. godine, Valverde je već kao tinejdžerica pokazala izniman talent. Sa samo 16 godina osvojila je prestižnu nagradu Goya za najbolju novu glumicu, čime je postala jedno od najperspektivnijih imena španjolske kinematografije. Upravo zato nije iznenađenje da je nakon velikog uspjeha "Tri metra iznad neba" odlučila ne ići lakšim putem komercijalnih romantičnih uloga, već graditi karijeru pažljivo birajući projekte.

Film koji joj je donio globalnu slavu obilježio je i njezin privatni život. Ljubavna priča s kolegom Marijom Casasom, koja je započela na setu, ubrzo je postala jedna od najpraćenijih u Španjolskoj. Obožavatelji su ih doživljavali kao stvarni nastavak filmske romanse, no veza je završila 2014. godine, što je izazvalo veliko iznenađenje u javnosti.

Nakon tog razdoblja Valverde se povukla iz intenzivnog medijskog fokusa i svoj privatni život počela držati dalje od očiju javnosti. Novu sreću pronašla je uz venezuelskog dirigenta Gustava Dudamela, jednog od najcjenjenijih glazbenika na svjetskoj sceni, za kojeg se i udala. Taj odnos donio je i novu dinamiku u njezin život, kao što su česte selidbe, život između kontinenata i doticaj s potpuno drugačijim umjetničkim krugovima.

Profesionalno, María se nije zadržala samo na glumi. Iako je ostvarila zapažene uloge i u međunarodnim projektima, uključujući suradnju s velikim redateljima poput Ridleyja Scotta, posljednjih godina sve se više okreće radu iza kamere. Režija i autorski projekti postali su joj novi izazov, a njezin redateljski prvijenac već je privukao pažnju kritike i publike.

Danas živi između Europe i Sjedinjenih Američkih Država, balansirajući između privatnog života i umjetničkih ambicija. I dalje je prisutna u svijetu filma, ali znatno selektivnije nego prije, birajući projekte koji imaju osobnu i umjetničku težinu. Uz to, aktivno sudjeluje u humanitarnim inicijativama i projektima koji povezuju umjetnost i obrazovanje.

Iako je mnogi i dalje pamte kao Babi, María Valverde odavno je nadrasla tu ulogu. Njezina karijera razvijala se tiho, ali promišljeno, a upravo ta kombinacija talenta, diskrecije i hrabrosti da bira vlastiti put čini je jednom od zanimljivijih figura europske filmske scene danas.

