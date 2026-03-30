Za ovim Španjolcem ludjele su i Hrvatice, a i s 39 godina jednako je neodoljiv i mišićav

Fatalni Španjolac Mario Casas osvojio je publiku diljem Europe, a posebnu popularnost stekao je i među Hrvaticama nakon uloge koja ga je lansirala među najveće zvijezde. Danas, s 39 godina, i dalje privlači pažnju izgledom i karizmom, dok njegova životna priča – od odrastanja u velikoj obitelji do uspješne karijere – pokazuje kako je iza imidža zavodnika i ozbiljan glumački put.
Mario Casas jedan je od najpoznatijih španjolskih glumaca koji je osvojio i hrvatsku publiku, ponajviše zahvaljujući filmu ''Tri metra iznad neba''. Upravo ga je uloga buntovnog i karizmatičnog Hachea pretvorila u miljenika publike.
Iza tog uspjeha krije se zanimljiva životna priča. Casas je rođen 12. lipnja 1986. u španjolskom gradu A Coruñi, a njegova majka Heidi dobila ga je sa 17 godina s njegovim 19-godišnjim ocem Ramonom.
Kao dječak bavio se nogometom, no morao je odustati od te strasti kada se obitelj preselila u Barcelonu. Njegova majka bila je kućanica i brinula se o djeci, dok je otac radio kao stolar. Poznato je i da dolazi iz velike obitelji – ima mlađu sestru Sheilu te braću Christiana, Oscara i Daniela.
S njima je jako blizak, a zanimljivo je i da su braća Christian i Oscar krenula njegovim stopama i bave se glumom.
Upravo ga je ljubav prema glumi odvela u svijet filma i televizije, gdje je ubrzo počeo nizati uspjehe. Nakon što je osvojio publiku u filmu ''Tri metra iznad neba'' i njegovu nastavku ''Želim te'', karijera mu je krenula uzlaznom putanjom. Gledali smo ga u filmovima poput ''Palme u snijegu'', ''Nevidljivi gost'', te ''Pogrešan korak'', za koji je osvojio prestižnu nagradu Goya za najboljeg glumca. Posebno se istaknuo i 2021. godine u seriji ''Nevini'' (The Innocent), koja je dodatno učvrstila njegovu popularnost diljem svijeta.
Na radost brojnih obožavateljica, Casas i dalje glumi, pa ga i ove godine očekivati u novim projektima – među ostalim, i u španjolskom akcijskom špijunskom filmu ''Agent Zeta'', u kojem tumači glavnu ulogu.
Osim glumačkog talenta, pažnju privlači i svojim izgledom – na društvenim mrežama često pokazuje isklesanu figuru, a na Instagramu ga prati više od 7,3 milijuna ljudi.
Upravo tamo pohvalio se i 2022. godine da je posjetio Dubrovnik.
Njegov ljubavni život godinama je pod povećalom javnosti. Bio je u vezi s glumicom Maríom Valverde, s kojom je glumio u ''Tri metra iznad neba'', zatim Bertom Vázquez i Blancóm Suárez. Prema pisanju magazina Hola, sreću u ljubavi danas je pronašao s Melyssom Pinto, koja ima 34 godine.
Iako se kroz godine mijenjao i glumački sazrijevao, jedno je ostalo isto – Mario Casas i dalje je sinonim za karizmu, talent i izgled zbog kojeg ga publika jednostavno ne prestaje obožavati.
