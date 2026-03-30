Kakva nostalgija! Omiljena dadilja i Maxwell ponovno skupa 27 godina nakon serije

Gotovo tri desetljeća nakon što su posljednji put zajedno nasmijavali publiku, susret omiljene dadilje i šarmantnog Maxwella probudio je val uspomena kod brojnih obožavatelja. Njihova nova zajednička fotografija mnoge je vratila u vrijeme kada je ova serija bila nezaobilazan dio svakodnevice.
Serija ''Dadilja'' jedna je od najpoznatijih humorističnih serija 90-ih godina, koja je osvojila gledatelje diljem svijeta svojim duhovitim dijalozima i nezaboravnim likovima. U glavnim ulogama istaknuli su se Fran Drescher kao Fran Fine te Charles Shaughnessy kao šarmantni Maxwell Sheffield.
Danas, godinama nakon završetka serije, glavni glumci ponovno su se susreli, a trenutak su podijelili i s obožavateljima.
Drescher je na Instagramu objavila njihovu zajedničku fotografiju i otkrila da su se sreli na premijeri mjuzikla ''Somebody to Love'' u kazalištu Rubicon u Kaliforniji, koji potpisuju scenaristi ''Dadilje'' Rob Sternin i Prudence Fraser.
Fran Drescher, Charles Shaughnessy u seriji ''Dadilja'' Foto: Instagram
Na fotografiji Fran i Charles izgledaju vidno drugačije nego u vrijeme snimanja serije, ali i dalje zrače prepoznatljivim šarmom. Fran je zablistala u elegantnoj kombinaciji s crvenom jaknom, naglašenim make-upom i prepoznatljivim osmijehom, dok je Charles, s prosijedom kosom i opuštenim stilom, zadržao svoju gospodsku karizmu.
''Kao i uvijek, bilo je divno vidjeti mog dragog Charlesa Shaughnessyja'', napisala je Fran.
Njihova fotka probudila je u obožavateljima nostalgiju koji su im se brzo javili u komentarima ispod objave.
''Obožavam vas'', ''Prekrasni naši'', ''Najbolji glumci'', ''Drago mi je što ste ostali u dobrim odnosima'', ''Obožavam ovu fotografiju'', ''Izgledate odlično'', dio je komentara s Instagrama.
Životnu priču dadilje koja je godinama uveseljavala publiku, a iza koje se krije i teška životna borba, pročitajte OVDJE.
