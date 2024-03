Sjećate se šarmantnog Maxwella Sheffielda iz kultne "Dadilje"? Evo kako danas izgleda i čime se bavi!

Charles Shaughnessy proslavio se ulogom Maxwella Sheffielda u seriji "Dadilja" u kojoj je glumio od 1993. do 1999. godine.

Britanski glumac Charles Shaughnessy proslavio se u kultnoj seriji "Dadilja" u kojoj je utjelovio Maxwella Sheffielda i čiji mu je lik donio najveću svjetsku slavu.

Serija se snimala od 1993. do 1999. godine i promijenila je život glavnoj junakinji, glumici Fran Drescher, ali i danas 69-godišnjem Charlesu koji se i dalje bavi glumom, no uspjeh kao sa šarmantnim Sheffieldom nikada nije ponovio. U javnosti se više ne pojavljuje često, u sretnom je braku sa suprugom Susan Fallender s kojom ima dvije kćeri, danas 34-godišnju Jenny i 29-godišnju Maddy, no one nisu bile obožavateljice serije koja je proslavila njihova oca. Upravo suprotno.

"Jednoga dana kada sam se vratio kući dočekala me Maddy koja je bila jako uzrujana. Pogledala je jednu epizodu serije i upozorila me da ne ljubim druge djevojke. Nije joj se svidjela kemija koju Fran i Maxwell imaju na ekranu", prisjetio se glumac u jednom od razgovora za časopis People.

Komentirao je tada i mogućnost da se ekipa serije ponovno okupi i što misli bi li to bio dobar potez.

"To bi bilo jako zabavno. Ipak, teško je o tome govoriti jer smo se svi potpuno promijenili od onda. Ja sam puno stariji, Fran je puno starija, a i djeca sa seta također. Taj voz je prošao", komentirao je Shaughnessy.

Priznao je kako su mu najdraži trenuci na setu bili onda kada su u seriji imali goste iznenađenja.

"Već u drugoj epizodi pojavila se Carol Channing, pojavio se Elton John, a bio je tu u Ray Charles. Čak je i Elizabeth Taylor gostovala", prisjetio se.

Charles se na malim ekranima prvi put pojavio u jednoj seriji 1983. godine, debitirao je u sapunici "General Hospital", a komentirao je kako se onda na setu sjajno zabavio.

Na profilu na Instagramu prati ga gotovo 70 tisuća ljudi s kojima dijeli trenutke iz poslovnog i privatnog života, i na kojem se rado prisjeća i svog Maxwella Sheffielda.

