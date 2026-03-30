Plavuša koja je u kultnoj seriji palila i žarila prije Pamele Anderson tijelo je prekrila tetovažama

Erika Eleniak zbog uloge Shauni McClain u seriji "Spasilačka služba" stekla je titulu seks-simbola, a danas izgleda znatno drugačije nego u danima svoje najveće slave.

Američka glumica Erika Eleniak proslavila se 90-ih godina u hit-seriji "Spasilačka služba", gdje je kao platinasta plavuša u crvenom badiću brzo osvojila gledatelje. U ulozi Shauni McClain mamila je uzdahe publike i postala jedno od zaštitnih lica serije, i to prije nego što ju je zamijenila Pamela Anderson.

Danas izgleda poprilično drugačije nego u danima najveće slave, a nedavno je snimljena u rijetkom izlasku u Los Angelesu. Glumica je uživala u opuštenoj šetnji sa svojim psom, odjevena u ležernu kombinaciju – široku majicu s uzorkom, trenirku i natikače, dok je na glavi nosila kapu. Posebnu pažnju privukle su njezine šarene tetovaže koje su jasno došle do izražaja.

Galerija 3 3 3 3 3

Danas 56-godišnja glumica iza sebe ima bogatu karijeru koja je započela još u djetinjstvu. Eleniak je karijeru započela sa samo 12 godina, a prva zapaženija uloga joj je bila u kultnom filmu "E.T." Stevena Spielberga, u kojem je glumila djevojčicu koju je poljubio Elliott, odnosno glumac Henry Thomas. Prisjećajući se tog iskustva u podcastu Still Here Hollywood, Eleniak je iskreno priznala:

''Plakala sam jer nisam htjela poljubiti Henryja Thomasa. Bila sam jako nervozna.''

Dodala je i kako ju je sam Spielberg pokušao smiriti:

''Sjećam se da je Steven došao u prikolicu s mojom mamom i razgovarao sa mnom desetak minuta. Uvjerio me da će set biti zatvoren, da neće biti puno ljudi.''

Pogledaji ovo Celebrity Vlatka Pokos podijelila staru fotku s Lanom Radeljak: ''Ne znam je li ova objava prikladna...''

Nastavila se probijati kroz uloge u serijama i filmovima, sve dok 1989. nije pozvana u seriju koja ju je vinula u zvijezde. U "Spasilačkoj službi" glumila je tri godine, a na snimanju se spetljala se s kolegom Billyjem Warlockom, s kojim je bila i zaručena.

Erika Eleniak, Billy Warlock Foto: Profimedia

Prisjećajući se tog razdoblja, Eleniak je za Fox News rekla:

''Zaista je bilo kao velika obitelj. Kao braća i sestre. Postojalo je snažno zajedništvo.''

Ipak, priznala je i da joj smjer u kojem je serija išla nije u potpunosti odgovarao.

''Za mene je postajalo pomalo provokativno. Nisam se osjećala potpuno ugodno, ali to nije bio glavni razlog odlaska. Moje srce bilo je u filmovima'', objasnila je.

Nakon "Spasilačke službe" nastavila je graditi karijeru na filmu, pojavivši se u naslovima poput ''Under Siege'' i ''The Beverly Hillbillies'', ali i u serijama poput ''Pune kuće'' i ''CSI: Miami'', piše Daily Mail.

Nakon što je prekinula zaruke s Warlockom, Erika se udala za Philipa Goglija, no nakon šest mjeseci njihov se brak raspao. Na setu filma koji je snimala 2001. godine zaljubila se u grad Calgary te je ondje odlučila ostati živjeti, a tamo je upoznala i Rocha Daiglea s kojim je ostala do danas. Par je 2006. godine dobio kćer, a glumica je jednom u intervjuu komentirala kako je oduševljena što je postala majka te joj je kćerkica centar svijeta.

Gdje je danas originalna postava kultne serije koja je obilježila jednu televizijsku eru saznajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Ogroman efekt: Mario Roth privukao pažnju jednim baš uočljivim detaljem!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Kako blista naša trudnica! Haljina golih leđa pristaje joj kao salivena

Pogledaji ovo Celebrity Ne staje ni s 82! Pogledajte trening majke Emila Tedeschija, pokazala je čeličnu disciplinu