Vlatka Pokos podijelila staru fotku s Lanom Radeljak: ''Ne znam je li ova objava prikladna...''

Vlatka Pokos privukla je pažnju javnosti najnovijim objavama na društvenim mrežama.

Vlatka Pokos na društvenim je mrežama podijelila staru fotografiju s Lanom Radeljak, kćeri Ene Begović i Josipa Dikana Radeljaka, s kojim je bila u braku od 2006. do 2007. godine.

"Ne znam je li ova objava prikladna ili nije, možda ću je zažaliti…'', započela je.

''Ponekad su sjećanja jako selektivna i neobično lažna; gotovo kao da su nametnuta. Neobično je da se jedna djevojčica a danas mlada žena, baš nikada i nimalo ne sjeća jedne mlade, tople žene koja joj je posvetila cijeli svoj život. Koja ju je upoznala kao bebu od 15 mjeseci, koja joj je prematala pelene i češljala prekrasnu košicu. Koja joj je pjevala pjesmice i ljubila vruće čelo u temperaturi. Koja je pala u nesvijest u bolnici nakon probdjevene noći. U istoj bolnici u kojoj je sa strepnjom promatrala svaki njen udah, svaki njen pokret. Koja joj je birala najljepše haljinice i ukrase za kosu. Koja ju je pratila na balet, jahanje, vrtić i školu. Koja joj je nesebično dala punih šest godina svog života i beskrajno puno ljubavi'', napisala je.

Galerija 26 26 26 26 26

''Doista, sjećanja mogu biti jako selektivna, gotovo lažna…Moj rođendan je bio prije nekoliko dana i začudo, jedna malena djevojčica koja je zauvijek ostala u mome srcu, nije imala baš nikakvih sjećanja… Doista, čudna su pojava ta sjećanja. Gotovo lažna...'', dodala je.

Vlatka Pokos - 2 Foto: Instagram

Zatim je podijelila još jednu objavu u kojoj je progovorila ''licimjernom svijetu u kojem je postalo teško reći istinu''.

''Živimo u bolesno licemjernom svijetu, u kojem je postalo teško, gotovo nemoguće reći istinu. Istinu koja je pred nama, čista i jednostavna. Za mene je najlakše i jedino moguće govoriti istinu. Ali za većinu nije. Jer istina je jednostavna ali može povrijediti, zar ne?

Pa se odlučujemo na laži. Na laži o onima kojih više nema. Lijepe laži, ali ipak, samo laži. Dajemo im zasluge i kvalitete kije nikada za života nisu pokazali… dajemo im ukoge majki, uloge velikih glumica i karijera koje nikada nisu postojale'', napisala je.

''Ucviljeni udovci dobivaju još malo medijskog prostora i slave, ničim zaslužene. Još malo predstave, grčke tragedije i samosažaljenja na račun mrtvih mladih žena koje su monstruozno tretirali dok su bile žive… Od kojih posljednja, žrtva odavno nije bila u vezi s dotičnim. Ponižena i potjerana bez ičega, poput mene'', dodala je.

Vlatka Pokos - 2 Foto: Instagram

''Pokojna glumica, koja je nažalost napustila ovaj svijet premlada mi se prije svoje tragične smrti ispričala. U cijeloj priči, rekla je, najviše joj bilo žao što je mene povrijedila. Ali, ja sam joj i prije toga sve oprostila znajući da ne razumije u što se upustila. Počivala u miru'', zaključila je između ostalog.

Vlatka Pokos Foto: Instagram

Podsjetimo, Vlatka i Dikan su se vjenčali na Karibima 2006., ali su se rastali već sljedeće godine, a taj razvod je dobio i sudski epilog.

Josip Dikan Radeljak Foto: Josip Moler/Cropix

Lana Radeljak na društvenim se mrežama prisjetila prerano preminule Dolores Lambaše. Uz nju je bila emotivno vezana, a Dolores i Dikan bili su u vezi dok je Lana bila još dijete. Detalje pročitajte OVDJE.

Lana Radeljak - 1 Foto: Lana Radeljak/Instagram

Pokos je s Dikanom bila u braku prije

