Lana Radeljak prisjetila se prerano preminule Dolores Lambaše, bile su jako bliske

Lana Radeljak na društvenim se mrežama emotivno prisjetila prerano preminule glumice Dolores Lambaše, koja bi danas slavila 45. rođendan.

Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju s putovanja na kojoj pozira s Dolores u opuštenom, ljetnom izdanju ispod palme, a uz objavu je kratko, ali dirljivo poručila koliko joj nedostaje.

Podsjetimo, Dolores Lambaša tragično je preminula 2013. godine, a iza sebe je ostavila brojne upečatljive uloge i kolege koji je i danas pamte po vedrini, talentu i posebnoj energiji.

Lana, kći Josipa Radeljaka Dikana i Ene Begović, bila je emotivno vezana za Dolores, koja je bila u vezi s njezinim ocem dok je ona još bila dijete.

Dolores je izgubila život kao suvozačica automobila kojim je upravljao njezin kolega, glumac Stojan Matavulj. Vraćali su se iz Beograda s kazališne predstave, a pri povratku odlučili su posjetiti glumčeva prijatelja Željka Sladetića u Iloku. Tamo su, nakon obilaska vinskog podruma i zabave, odlučili prenoćiti, no onda su, iz nepoznatog razloga, usred noći ipak odlučili krenuti na put.

Njihov je automobil sletio s autoceste pokraj Slavonskog Broda zbog prevelike brzine, a Dolores je zadobila teške ozljede. Hitno su je prevezli u bolnicu, no, nažalost, nakon nekoliko sati izgubila je bitku za život.

Lana se često prisjeti zajedničkih trenutaka, a ova objava još jednom je pokazala koliko uspomene na Dolores i dalje žive među njezinim prijateljima i obožavateljima.

