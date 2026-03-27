Bio je globalna teen senzacija: Nakon Sumraka njegov život više nije bio isti

Taylor Lautner, nekadašnja teen zvijezda iz Sumrak sage, otkrio je kako će uskoro postati otac.

Početkom 2010-ih bio je jedno od najtraženijih lica Hollywooda, idol tinejdžera i nezaobilazan dio pop kulture zahvaljujući Sumrak sagi.

Glumac Taylor Lautner ponovno je u centru pažnje, ovoga puta zbog privatnog života. Poznat po ulozi vukodlaka Jacoba Blacka, uskoro će postati otac, što označava novo poglavlje u njegovoj životnoj priči i dodatno budi nostalgiju za vremenima kada je bio jedan od najvećih teen idola.

Lautner i njegova supruga Taylor objavili su da očekuju svoje prvo dijete, čime su razveselili fanove diljem svijeta. Par, koji je zajedno od 2018., vjenčao se 2022., a danas zajedno vode i podcast te otvoreno govore o mentalnom zdravlju.

Rođen 11. veljače 1992. u Michiganu, Lautner je od malih nogu bio iznimno aktivan – trenirao je borilačke vještine već s šest godina, a kao tinejdžer postao je višestruki svjetski prvak u karateu. Glumom se počeo baviti vrlo rano, odlazeći na audicije još kao dijete, često putujući iz Michigana u Los Angeles.

Prije svjetske slave, glumio je u manjim televizijskim ulogama i posuđivao glas u animiranim serijama poput "Danny Phantom" i "Scooby-Doo". Prvu veliku ulogu dobio je 2005. u filmu "The Adventures of Sharkboy and Lavagirl", čime je postao prepoznatljiv mlađoj publici.

Pravi proboj dogodio se 2008. kada je dobio ulogu Jacoba Blacka u Sumrak sagi, uz prominentniju ulogu u nastavku "Mladi mjesec". Uz Roberta Pattinsona i Kristen Stewart, postao je globalna senzacija, a Tim Jacob podijelio je fanove diljem svijeta. Zbog uloge je drastično promijenio izgled i izgradio mišićavu figuru, što ga je učinilo jednim od najpoželjnijih mladih glumaca tog vremena.

Tijekom najveće slave snimio je akcijski film "Abduction" (2011.), gdje je pokušao izgraditi karijeru izvan "Sumraka", no film nije postigao očekivani uspjeh. Kasnije se pojavio u filmovima poput "Grown Ups 2", "Tracers" i "The Ridiculous 6", kao i u seriji "Cuckoo". Međutim, nakon završetka snimanja Sumrak sage i smirivanja entuzijazma, karijera mu je počela stagnirati. Nekoliko projekata nije prošlo dobro kod kritike i publike, a on se postupno povukao iz središta pažnje.

Osim toga, sam je priznao da mu je intenzivna slava u mladosti bila izazovna i da je želio normalniji život.

Danas Lautner živi mirnijim životom, daleko od konstantnog medijskog pritiska. Bavi se selektivnim projektima, razvija nove serije i vodi podcast "The Squeeze" sa suprugom, fokusiran na mentalno zdravlje. Također se vraća glumi kroz nove projekte, uključujući seriju u kojoj igra verziju samoga sebe.

Prije braka s Tay, Lautner je bio u vezama s poznatim glumicama poput Taylor Swift, Lily Collins i Billie Lourd. S influencericom Taylor Dome, koju je upoznao zahvaljujući sestri Makeni Moore, pronašao je stabilnost, a njihova veza danas se često ističe kao primjer dugotrajne i zdrave hollywoodske ljubavi. Par se ne libi šaliti na vlastiti račun zbog svog imena, pa su tako u sklopu objave trudnoće u opis stavili "Što je bolje od dva Taylora Lautnera?".

Iako je njegova karijera imala uspone i padove, Taylor Lautner ostaje jedno od najprepoznatljivijih lica jedne generacije. Danas, daleko od holivudske histerije, gradi novi identitet – kao suprug, budući otac i osoba koja otvoreno govori o važnosti mentalnog zdravlja.

