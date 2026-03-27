Ups! Misici ispali zubi usred nastupa, ali veći hit je njezina reakcija

Natjecateljica Kamolwan Chanago postala je viralni hit nakon što su joj na izboru Miss Grand Thailand ispali umjetni zubi.
Izbori ljepote poznati su po glamuru, savršenim osmijesima i besprijekornim nastupima, no ponekad upravo neplanirani trenuci zasjene sve ostalo. Upravo se to dogodilo na ovogodišnjem natjecanju Miss Grand Thailand 2026, kada je jedna natjecateljica doživjela neugodan, ali i nevjerojatno profesionalno odrađen trenutak koji je ubrzo obišao svijet.
Tijekom preliminarnog kruga natjecanja, Kamolwan Chanago, predstavnica pokrajine Pathum Thani, obraćala se publici kada su joj iznenada ispali umjetni zubi.
Kamolwan Chanago - 2 Foto: Instagram Screenshot
U trenutku koji bi mnoge natjecateljice izbacio iz takta, Chanago je reagirala gotovo instinktivno – okrenula se od publike, uhvatila zube i nastavila govor kao da se ništa nije dogodilo. Nakon toga, samouvjereno je nastavila hodati pistom, a publika ju je nagradila glasnim pljeskom.
CANDIDATA DE MISS GRAND THAILAND 2026 SUFRE INCIDENTE CON SU DENTADURA EN PLENO ESCENARIO— News On Demand (@OnDemand_News) March 25, 2026
🇹🇭 Kamolwan Chanago vivió un momento incómodo durante la competencia preliminar al presentar un problema con su dentadura artificial frente al público. En video, se observa cómo intenta… pic.twitter.com/Cio1nINEPu
Pogledaji ovo Zanimljivosti Preminuo je sa samo 30 godina: Tragična sudbina glazbenog genija i dalje zvuči nevjerojatno
Snimka ovog trenutka brzo je postala viralna na društvenim mrežama, a mnogi su komentirali kako je upravo njezina reakcija pokazala pravu snagu i profesionalnost. Umjesto da postane predmet ismijavanja, Chanago je za mnoge postala simbol samopouzdanja i sposobnosti da se iz neugodne situacije izađe uzdignute glave.
Kamolwan Chanago - 1 Foto: Instagram Screenshot
Miss Grand Thailand jedno je od najpopularnijih izbora ljepote u regiji, osnovano 2013. godine, a pobjednica natjecanja predstavlja zemlju na međunarodnom izboru Miss Grand International. Ovogodišnje izdanje okuplja čak 77 natjecateljica iz cijelog Tajlanda, a veliko finale održava se krajem ožujka u Bangkoku.
Kamolwan Chanago - 4 Foto: Instagram Screenshot
Iako se izbori ljepote često povezuju s perfekcionizmom, ovaj trenutak podsjetio je publiku da su i natjecateljice – ljudi.
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Junak hrvatske reprezentacije Igor Matanović u vezi je s ovom samozatajnom brinetom
1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Svijet je osvojila ulogom razmažene tinejdžerice, a iza kulisa slave borila se s poremećajima u prehrani
Pogledaji ovo Celebrity Na Thompsonovim društvenim mrežama osvanulo upozorenje za njegove fanove
Pogledaji ovo Nekad i sad Bila je zvijezda domaćih sapunica, a njezina nova fotka vratila je uspomene s malih ekrana