Ups! Misici ispali zubi usred nastupa, ali veći hit je njezina reakcija

Natjecateljica Kamolwan Chanago postala je viralni hit nakon što su joj na izboru Miss Grand Thailand ispali umjetni zubi.

Izbori ljepote poznati su po glamuru, savršenim osmijesima i besprijekornim nastupima, no ponekad upravo neplanirani trenuci zasjene sve ostalo. Upravo se to dogodilo na ovogodišnjem natjecanju Miss Grand Thailand 2026, kada je jedna natjecateljica doživjela neugodan, ali i nevjerojatno profesionalno odrađen trenutak koji je ubrzo obišao svijet.

Tijekom preliminarnog kruga natjecanja, Kamolwan Chanago, predstavnica pokrajine Pathum Thani, obraćala se publici kada su joj iznenada ispali umjetni zubi.

Kamolwan Chanago - 2 Foto: Instagram Screenshot

U trenutku koji bi mnoge natjecateljice izbacio iz takta, Chanago je reagirala gotovo instinktivno – okrenula se od publike, uhvatila zube i nastavila govor kao da se ništa nije dogodilo. Nakon toga, samouvjereno je nastavila hodati pistom, a publika ju je nagradila glasnim pljeskom.

CANDIDATA DE MISS GRAND THAILAND 2026 SUFRE INCIDENTE CON SU DENTADURA EN PLENO ESCENARIO



🇹🇭 Kamolwan Chanago vivió un momento incómodo durante la competencia preliminar al presentar un problema con su dentadura artificial frente al público. En video, se observa cómo intenta… pic.twitter.com/Cio1nINEPu — News On Demand (@OnDemand_News) March 25, 2026

Snimka ovog trenutka brzo je postala viralna na društvenim mrežama, a mnogi su komentirali kako je upravo njezina reakcija pokazala pravu snagu i profesionalnost. Umjesto da postane predmet ismijavanja, Chanago je za mnoge postala simbol samopouzdanja i sposobnosti da se iz neugodne situacije izađe uzdignute glave.

Kamolwan Chanago - 1 Foto: Instagram Screenshot

Miss Grand Thailand jedno je od najpopularnijih izbora ljepote u regiji, osnovano 2013. godine, a pobjednica natjecanja predstavlja zemlju na međunarodnom izboru Miss Grand International. Ovogodišnje izdanje okuplja čak 77 natjecateljica iz cijelog Tajlanda, a veliko finale održava se krajem ožujka u Bangkoku.

Kamolwan Chanago - 4 Foto: Instagram Screenshot

Iako se izbori ljepote često povezuju s perfekcionizmom, ovaj trenutak podsjetio je publiku da su i natjecateljice – ljudi.

