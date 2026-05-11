Tko je sve predstavljao Hrvatsku na Eurosongu? Prisjetite se svih nastupa od 1993. do danas

Tri desetljeća emocija, spektakla, kontroverzi i nezaboravnih hitova obilježila su hrvatske nastupe na Eurosongu, a tijekom godina našu su zemlju predstavljala neka od najvećih imena domaće glazbene scene.

Još malo odbrojavamo do početka Eurosonga 2026. u Beču, gdje Hrvatsku predstavlja ženska grupa Lelek.

Hrvatska je svoj eurovizijski put započela 1993. godine, a u više od tri desetljeća na pozornici Eurosonga izmijenili su se brojni izvođači, hitovi, nezaboravni nastupi i povijesni rezultati. Od emotivnih balada i etnozvuka pa sve do modernih pop i rock-spektakala, hrvatski predstavnici ostavili su snažan trag među eurovizijskim fanovima.

Severina, Moja štikla Foto: Slavko Midzor/Pixsell

U nastavku se prisjetite svih izvođača koji su predstavljali Hrvatsku na Eurosongu od samostalnog nastupa pa sve do danas.

1993. – Put – ''Don’t Ever Cry''

Prvi hrvatski predstavnik na Eurosongu bila je grupa Put s pjesmom ''Don’t Ever Cry''. Hrvatska je tada debitirala kao samostalna država i odmah izborila mjesto u finalu.

1994. – Tony Cetinski – ''Nek’ ti bude ljubav sva''

Mladi Tony Cetinski nastupio je u Dublinu i Hrvatskoj donio još jedan zapažen rezultat.

1995. – Magazin & Lidija – ''Nostalgija''

Legendarni Magazin s Lidijom Horvat-Dunjko spojio je pop i operni izričaj u jednoj od najprepoznatljivijih hrvatskih eurovizijskih pjesama.

1996. – Maja Blagdan – ''Sveta ljubav''

Maja Blagdan ostvarila je jedan od najboljih hrvatskih plasmana u povijesti Eurosonga osvojivši četvrto mjesto.

1997. – E.N.I. – ''Probudi me''

Riječka grupa E.N.I. donijela je energičan pop-zvuk i mladenačku atmosferu.

1998. – Danijela – ''Neka mi ne svane''

Jedan od najvećih hrvatskih eurovizijskih hitova. Danijela je pjesmom ''Neka mi ne svane'' osvojila publiku diljem Europe.

1999. – Doris Dragović – ''Marija Magdalena''

Doris Dragović ostvarila je još jedno povijesno četvrto mjesto za Hrvatsku, a "Marija Magdalena" i danas slovi za jednu od najboljih domaćih eurovizijskih pjesama.

2000. – Goran Karan – ''Kad zaspu anđeli''

Emotivna balada Gorana Karana nastavila je niz uspješnih hrvatskih nastupa.

2001. – Vanna – ''Strings of My Heart''

Vanna je Hrvatsku predstavila modernim pop-zvukom i moćnim vokalom.

2002. – Vesna Pisarović – ''Everything I Want''

Vesna Pisarović donijela je vedru i plesnu atmosferu na eurovizijsku pozornicu.

2003. – Claudia Beni – ''Više nisam tvoja''

Claudia Beni predstavljala je novu generaciju domaće pop-scene.

2004. – Ivan Mikulić – ''You Are the Only One''

Ivan Mikulić nastupio je s pjesmom snažne emotivne poruke.

2005. – Boris Novković feat. Lado Members – ''Vukovi umiru sami''

Spoj tradicionalnog i modernog zvuka obilježio je hrvatski nastup u Kijevu.

2006. – Severina – ''Moja štikla''

Jedan od medijski najpopraćenijih hrvatskih nastupa. ''Moja štikla'' postala je veliki regionalni hit.

2007. – Dragonfly & Dado Topić – ''Vjerujem u ljubav''

Rock-pop kombinacija obilježila je hrvatski nastup u Helsinkiju.

2008. – Kraljevi ulice & 75 Cents – ''Romanca''

Šarmantni i emotivni nastup osvojio je simpatije eurovizijske publike.

2009. – Igor Cukrov feat. Andrea – ''Lijepa Tena''

Balada "Lijepa Tena" predstavljala je Hrvatsku u Moskvi.

2010. – Feminnem – ''Lako je sve''

Popularni ženski trio donio je moderan pop-zvuk i atraktivan scenski nastup.

2011. – Daria Kinzer – ''Celebrate''

Plesna pjesma ''Celebrate'' predstavljala je Hrvatsku u Düsseldorfu.

2012. – Nina Badrić – ''Nebo''

Nina Badrić nastupila je s emotivnom baladom ''Nebo''.

2013. – Klapa s Mora – ''Mižerja''

Hrvatska je tada odlučila predstaviti autentičan dalmatinski klapski zvuk.

2016. – Nina Kraljić – ''Lighthouse''

Povratak Hrvatske na Eurosong obilježila je Nina Kraljić i moderna pjesma ''Lighthouse''.

2017. – Jacques Houdek – ''My Friend''

Jacques Houdek priredio je jedan od najposebnijih hrvatskih nastupa zahvaljujući spoju popa i opere.

2018. – Franka – ''Crazy''

Franka Batelić predstavila se elegantnom i modernom pjesmom ''Crazy''.

2019. – Roko – ''The Dream''

Roko Blažević nastupio je uz prepoznatljiva anđeoska krila.

2020. – Damir Kedžo – ''Divlji vjetre''

Iako je Eurosong otkazan zbog pandemije koronavirusa, Damir Kedžo ostao je upamćen kao hrvatski predstavnik te godine.

2021. – Albina – ''Tick-Tock''

Albina je energičnim nastupom i modernom produkcijom osvojila simpatije eurovizijskih fanova.

2022. – Mia Dimšić – ''Guilty Pleasure''

Kantautorica Mia Dimšić Hrvatsku je predstavila nježnom country-pop pjesmom.

2023. – Let 3 – ''Mama ŠČ!''

Jedan od najkontroverznijih i najviralnijih hrvatskih eurovizijskih nastupa. Let 3 je izazvao ogromnu pozornost diljem Europe.

2024. – Baby Lasagna – ''Rim Tim Tagi Dim''

Baby Lasagna ispisao je povijest osvojivši drugo mjesto – što je najbolji hrvatski rezultat. ''Rim Tim Tagi Dim'' postao je europski fenomen.

2025. – Marko Bošnjak – ''Poison Cake''

Marko Bošnjak nastavio je novu eru hrvatskih eurovizijskih nastupa modernim i upečatljivim scenskim nastupom.

