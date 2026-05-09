Zanimljiva osoba našla se u publici tijekom spektakularnog nastupa našeg glumca!

Već na samom početku zadnje emisije showa Tvoje lice zvuči poznato bilo je jasno da gledatelje čeka večer puna energije i iznenađenja. Jedan nastup posebno je privukao pažnju, ne samo zbog izvedbe na pozornici, već i zbog zanimljivog detalja u publici koji je dodatno podigao interes. Spoj dviju interpretacija istog izvođača dao je ovoj epizodi poseban twist.

U zadnjoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato Lovro Juraga otvorio je emisiju energičnom transformacijom u frontmena grupe Måneskin, Damiana Davida, a njegov nastup nije prošao nezapaženo – kako na pozornici, tako i u publici.

Naime, među gledateljima se našao i Devin Juraj, koji je u prošloj sezoni također utjelovio Damiana Davida te zbog svoje izvedbe zaradio nadimak hrvatski Damiano David, što je dodatno začinilo cijelu priču i zanimljivo povezalo ove dvije sezone.

Lovro je pred sobom imao zahtjevan zadatak, a žiri nije skrivao oduševljenje njegovom izvedbom.

''Nas je do izbezumljenja, barem mene, doveo naš Lovro Juraga. Dakle stvarno nisi imao lak zadatak, ova stvar je jedna kombinacija rocka, punka, pa ajmo malo i rapa, a sve kao da je građeno na nekom starom napolitanskom napjevu, a ti si se vrlo vrlo vješto prebacivao iz stila u stil i zaista kapa dolje, svaka čast'', zaključio je Navojec.

Lovro Juraga kao Maneskin - 4 Foto: Nova TV

Martina Stjepanović Meter posebno je istaknula njegovu scensku energiju i uvjerljivost:

''Tebe zaista krasi ta jedna scenska spremnost da potpuno daš sve od sebe i da uživaš u tome. Bilo je uvjerljivo, dinamično, strastveno, kakav i je Damiano David, glas koji je bio vau, ta rašpica, u tome svemu toliko karizmatičan i šarmantan, tako da i muškarac koji je u visokim petama, sa šminkom i lakom na noktima je i dalje muževan i toliko moćan da je to za pljesak'', zaključila je.

Mario Roth osvrnuo se na karizmu koju je Lovro uspio prenijeti na pozornicu:

''Ono što recimo kod gospodina Damiana je vrlo upečatljivo je ta njegova iznimna karizma, u cijelom tom njegovom vizualnom identitetu, u toj njegovoj naklonosti prema publici, ti si danas malo koketirao i s Martinom, i s publikom, upravo onako kako to radi i Damiano, opijao si zaista svakim svojim atomom i iako se savršeno snalaziš i u ženskim transformacijama, mislim da su ti ove transformacije ipak najbolje i najprirodnije'', komentirao je Roth.

Lovro Juraga kao Maneskin - 13 Foto: Nova TV

Ni Enis Bešlagić nije skrivao dojmove:

''Stvar koja je doista apsolutni hit donio nam je na scenu Lovro, tako da tebi svaka čast, fantastično otvaranje emisije, jer ovo je zaista izvedba koja je i tehnički bila jako teška, i ja vjerujem da ćeš zadržati taj tron do kraja emisije'', bio je komentar Enisa Bešlagića.

Lovro Juraga kao Maneskin - 3 Foto: Nova TV

Lovro je tako već na samom početku emisije podigao atmosferu i postavio visoku ljestvicu ostalim natjecateljima, a njegov nastup mnogi će još dugo pamtiti.