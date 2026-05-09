Zbog koga je Enis Bešlagić pjevao sa suzama u očima pred kamerom Nove TV?

Emocije su u ovoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato dosegnule vrhunac, a jedan nastup posebno je dirnuo sve u studiju. Trenutak koji je trebao biti samo još jedna transformacija pretvorio se u snažnu posvetu glazbenoj legendi. Reakcije žirija pokazale su koliko je izvedba bila iskrena i duboko proživljena.

U jednoj od najupečatljivijih transformacija večeri u showu Tvoje lice zvuči poznato, David Amaro utjelovio je legendarnog Halida Bešlića i na pozornicu donio emociju koja je dirnula i publiku i žiri.

Već od prvih tonova bilo je jasno da se ne radi samo o imitaciji, već o nastupu koji nosi duboku emotivnu težinu, a posebno je reagirao Enis Bešlagić.

''Sve emocije koje su naravno još toliko svježe, za sve nas koji smo ga slušali i voljeli srcem, kao i on nas kako se davao na sceni, i bio sam stvarno kako ćeš ti to izvesti, i kakva će biti maska, jer onda to stvarno zna biti nekako teško za gledati, to je bilo tako sve pitomo, tako je bilo lijepo, nježno, emocijom si iznio čak i njegov glas koji je zaista specifičan, i da si uspio prenijeti njegovu emociju i mirnoću, ali i jednostavnost koju je Halid imao na sceni, to njegovo ime koje u prijevodu znači vječan, tako da vjerujem da će vječno ostati u našim srcima i hvala ti Amaro što si nam tu emociju prenio'', bio je detaljan Enis Bešlagić u svom komentaru na nastup Davida Amara.

Mario Roth istaknuo je koliko je zahtjevna bila ova transformacija:

David Amaro kao Halid Bešlić - 6 Foto: Nova TV

David Amaro kao Halid Bešlić - 5 Foto: Nova TV

''Davide, jesi li ti svjestan koliko si težak zadatak imao večeras i koliko si bio fantastičan? Halid je imao jedan divan i topao vokal koji kad slušaš jednostavno te očara i sve te njegove pjesme koje je on nama ostavio, pjesme koje miluju dušu, ja sam večeras ostao evo zaista onako iznenađen, i da ti se zahvalim što si na dostojanstven i predivan način oživio našeg Halida barem na dvije minute'', bio je komentar Marija Rotha.

Na emociju koja je obilježila cijeli nastup nadovezala se i Martina Stjepanović Meter:

''Iz njegovih pjesama uvijek progovara duša, a danas je zbilja progovorila tvoja duša, svom silinom. Vrlo uvjerljivo, vrlo dostojanstveno, glasom si mu se jako približio, ovo je baš bio vidljivi moment pun emocija i iskrene duše'', poručila je.

David Amaro kao Halid Bešlić - 3 Foto: Nova TV

Goran Navojec zaključio je dojam u istom tonu:

''Lijepo, dirljivo i emotivno, to si sve donio, to si sve prikazao, ono što je u njegovoj energiji fascinantno, to je jedna skromnost, rekli bi ljudi to je onda neatraktivno, gdje svi tražimo u današnje vrijeme nekakvu atrakciju, da se nametnemo, ti si sad donio jednog čovjeka skromnog i poniznog, a toliko velikog i predivnog glazbenika'', složio se Navojec.

Enis Bešlagić, David Amaro Foto: Nova TV

David Amaro ovom je transformacijom još jednom pokazao koliko snažan dojam može ostaviti kada se talent spoji s iskrenom emocijom, a njegov nastup mnoge je podsjetio zašto su pjesme Halida Bešlića ostavile neizbrisiv trag.

