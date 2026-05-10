Sjećate li se Kerry iz hit-sitcoma? Glumica se godinama oporavljala od kobnog događaja koji je pogodio set

Iako je serija "8 jednostavnih pravila" trajala tek tri sezona, mnogi fanovi televizijskih serija pamte ciničnu Kerry koju je glumila Amy Davidson.

Amy Davidson mnogi i danas pamte kao simpatičnu Kerry Hennessy iz popularnog sitcoma "8 jednostavnih pravila" (8 Simple Rules), serije koja je početkom 2000-ih bila jedan od omiljenih obiteljskih naslova na televiziji.

Iako je upravo tom ulogom stekla svjetsku prepoznatljivost, njezina karijera puno je bogatija i raznolikija nego što mnogi misle.

Rođena je 15. rujna 1979. godine u Phoenixu u američkoj saveznoj državi Arizoni. Odrastala je u obitelji koja nije bila povezana s filmskom industrijom, a kao djevojčica bila je izrazito posvećena plesu. Godinama je trenirala balet, jazz i moderni ples te je čak nastupala u plesnim produkcijama, zbog čega je isprva razmišljala o profesionalnoj plesnoj karijeri.

Ipak, ljubav prema pozornici s vremenom ju je odvela prema glumi. Krajem tinejdžerskih godina počela je odlaziti na audicije, a ubrzo su stigle i prve manje televizijske uloge.

Prve televizijske nastupe ostvarila je krajem 90-ih u serijama poput "Teen Angel", "The Amanda Show" i "Judging Amy", a pojavljivala se i u tinejdžerskim projektima koji su tada bili izrazito popularni među mlađom publikom.

Pravi preokret dogodio se 2002. godine kada je dobila ulogu Kerry Hennessy u sitcomu "8 Simple Rules". Serija je pratila život obitelji Hennessy i odnos zaštitnički nastrojenog oca s njegove tri tinejdžerske djece. Amy je glumila srednju kćer Kerry, pomalo buntovnu, ali šarmantnu djevojku koja se često nalazila u komičnim situacijama.

Uz Amy su glumili John Ritter, Katey Sagal i Kaley Cuoco, koja je kasnije postala svjetska zvijezda zahvaljujući seriji "Teorija velikog praska". Upravo je kemija među glumačkom postavom bila jedan od razloga ogromne popularnosti serije, a zanimljivo je da je, iako je Cuoco glumila najstariju kćer, Davidson je starija od nje.

Tijekom snimanja druge sezone dogodila se tragedija koja je šokirala Hollywood – glavni glumac John Ritter iznenada je preminuo 2003. godine zbog disekcije aorte. Njegova smrt teško je pogodila cijelu ekipu, uključujući i Davidson, koja je kasnije više puta govorila koliko joj je Ritter bio važan mentor i očinska figura na setu.

Produkcija je nakratko bila zaustavljena, a scenaristi su odlučili smrt lika uklopiti u radnju serije. Iako je sitcom nastavljen još dvije sezone, mnogi smatraju da se nakon Ritterove smrti potpuno promijenila atmosfera projekta.

Nakon završetka "8 Simple Rules", Amy Davidson nastavila je graditi televizijsku karijeru gostujući u brojnim poznatim serijama. Publika ju je tijekom godina mogla gledati u naslovima kao što su "CSI: NY", "Criminal Minds", "Bones", "House", "Numb3rs", "Ghost Whisperer", "Better Call Saul", "The Lincoln Lawyer" i "Major Crimes".

Osim televizijskih projekata, glumila je i u nekoliko filmova, među kojima se ističu "Kampout", "Goyband", "The Capture of the Green River Killer" i "Night of the Animated Dead".

Iako nikada nije ostvarila status velike hollywoodske filmske zvijezde, Amy je tijekom godina ostala vrlo aktivna u televizijskoj industriji.

Godine 2010. udala se za producenta Kacyja Lockwooda, s kojim je nekoliko godina prije toga bila u vezi. Par je 2016. godine dobio sina Lennoxa Sawyera Lockwooda, a upravo je majčinstvo značajno promijenilo njezin život i prioritete.

Na društvenim mrežama često dijeli obiteljske trenutke, modne kombinacije i svakodnevicu, a posljednjih godina razvila je i lifestyle sadržaj vezan uz modu, beauty i roditeljstvo.

Posljednjih godina Amy je otvoreno progovorila o svojoj odluci da prestane konzumirati alkohol. Na Instagramu je iskreno dijelila iskustva vezana uz sobriety, odnosno trijezan način života, ističući kako joj je ta odluka pomogla da se osjeća bolje fizički i mentalno.

Brojni pratitelji pohvalili su njezinu iskrenost, a glumica je priznala da joj je upravo otvorena komunikacija s publikom pomogla tijekom tog procesa.

Za razliku od mnogih dječjih i teen zvijezda iz 2000-ih, Davidson nikada nije bila sklona velikim hollywoodskim skandalima. Njezino ime rijetko se povezivalo s kontroverzama, a karijeru je uglavnom gradila daleko od tabloida i pretjerane medijske eksponiranosti.

Iako danas više nije svakodnevno prisutna na televiziji kao početkom 2000-ih, Amy i dalje povremeno glumi te ostaje omiljeno lice generacijama koje su odrasle uz "8 jednostavnih pravila". Upravo zbog prirodnog šarma, skromnosti i nostalgije koju budi, mnogi je i dalje rado prate na društvenim mrežama i prisjećaju se njezinih najpoznatijih televizijskih trenutaka.

