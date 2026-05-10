Crno-bijeli modni spektakl: Sve je stalo kada su se Lelekice pojavile na tepihu

Hrvatske predstavnice na Eurosongu 2026., članice sastava Lelek, zablistale su na tirkiznom tepihu u Beču u futurističkim crno-bijelim kreacijama Nicolasa Diamanea koje su privukle veliku pažnju okupljenih.
Beč je uoči početka Eurosonga 2026. ugostio svečanu ceremoniju otvorenja i tradicionalni tirkizni tepih, na kojem su se predstavili ovogodišnji izvođači iz 35 europskih zemalja.
Veliku pažnju okupljenih fotografa i fanova privukle su i članice hrvatskog sastava Lelek, koje ove godine predstavljaju Hrvatsku na najvećem europskom glazbenom natjecanju.
Djevojke su se pojavile u upečatljivim kreacijama domaćeg dizajnera Nicolasa Diamanea, koji je osmislio futurističke crno-bijele outfite s dramatičnim siluetama i naglašenim geometrijskim detaljima. Svaka haljina bila je drugačija, ali ih je povezivala prepoznatljiva igra kontrasta između crne i bijele boje, strukturiranih ramena i arhitektonskih krojeva.
@eurovision They don’t follow trends, they set them 🙏 Croatia | LELEK | Andromeda | 🇭🇷 #Eurovision Be first to hear #Eurovision2026 ♬ original sound - Eurovision
Posebno se istaknula duga crna haljina s velikim bijelim šeširom širokog oboda i odvažnim izrezima u struku, dok su ostale članice nosile kombinacije asimetričnih rezova, visokih ovratnika, naglašenih rukava i korzetiranih detalja. Jedna od kreacija uključivala je voluminoznu bijelu suknju u kontrastu s tamnim gornjim dijelom inspiriranim uniformama visoke mode, dok su druge kombinacije otkrivale noge i struk kroz efektne cut-out elemente i visoke proreze.
LELEK na tirkiznom tepihu - 1 Foto: Profimedia
LELEK na tirkiznom tepihu - 2 Foto: Profimedia
LELEK na tirkiznom tepihu - 4 Foto: Profimedia
Izglede su dodatno upotpunile crne čizme do koljena, minimalistički nakit i zaglađene frizure, čime su članice Leleka ostavile dojam moderne, moćne i vizualno usklađene eurovizijske ekipe.
"Ovo je bolje od Met Gale", "Pobjednice", "Ovo je pojelo sve!", "Kraljice", "Prekrasne dive", "Hrvatske majke", pisali su fanovi na TikToku i Instagramu.
LELEK na tirkiznom tepihu - 3 Foto: Profimedia
LELEK na tirkiznom tepihu - 6 Foto: Profimedia
Lelek Foto: Josip Moler/Cropix
Na tirkiznom tepihu vladala je prava festivalska atmosfera, a fanovi su s hrvatskim zastavama pozdravljali predstavnice Hrvatske dok su pozirale okupljenim fotografima i razgovarale s medijima. Ceremonija otvorenja tako je službeno označila početak eurovizijskog tjedna u Beču, a Lelek je već prvim pojavljivanjem pokazao kako osim glazbom planira privući pažnju i modnim izričajem.
