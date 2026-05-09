Emocija koja ne blijedi: Na trenutak kao da je na sceni stvarno bio Đorđe Balašević

Emotivna atmosfera zavladala je pozornicom tijekom najnovije epizode showa Tvoje lice zvuči poznato kada je Sven Pocrnić utjelovio legendarnog kantautora Đorđe Balašević. Dirljiva interpretacija i suptilan pristup izvedbi posebno su se dojmili članova žirija, koji su istaknuli koliko je teško prenijeti emociju i pripovjedački duh po kojem je Balašević ostao upamćen.

''Ovo je pokazalo dvije veličine na sceni – Đoleta, koji je zaista sinonim za emociju, čija je svaka pjesma poput filma i jednog proživljenog života, i Svena, koji je pokazao možda i najveću tremu dosad, bez obzira na sve transformacije koje je imao. Na kraju dolazimo do toga da je u jednostavnosti zapravo najveća ljepota“, komentirao je Enis.

Martina Stjepanović Meter je pohvalila emotivnost i toplinu nastupa.

''Ovo je bilo snažno, šarmantno i duhovito u isto vrijeme. Ta pjesma zapravo priča priču, a vidjelo se da si je ispričao s dušom i velikim poštovanjem. Ovo je bilo predivno, hvala ti na tome“, rekla je.

Svoje dojmove podijelio je i Mario Roth, koji je istaknuo kako je Sven imao veliku odgovornost.

''Vjerujem da si večeras bio jako nervozan jer si imao veliki zadatak. Imitirati takvu veličinu kao što je bio naš dragi Đole zaista nije nimalo lako. Večeras si pripovijedao baš kao što je on pripovijedao u svojim pjesmama. Hvala ti za ovo večeras'', poručio je Roth.

Emotivnu reakciju imao je i Goran Navojec.

''Kad sam zatvorio oči, na trenutke mi se učinilo kao da sam zaista čuo Đoleta'', komentirao je.

