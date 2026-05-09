Što se ovdje dogodilo? Nora se našla u problemu koji je riješio Enis Bešlagić

Publika i žiri uživali su u još jednoj odvažnoj transformaciji na pozornici showa Tvoje lice zvuči poznato, gdje je Nora Ćurković donijela prepoznatljivu estetiku i scensku energiju Chappell Roan. Uz upečatljivu izvedbu i dozu humora koju je donio neplanirani trenutak tijekom nastupa, Nora je ponovno pokazala koliko se dobro snalazi u zahtjevnim i razigranim transformacijama.

Energičnim i vizualno upečatljivim nastupom u posljednjoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato Nora Ćurković utjelovila je Chappell Roan i još jednom pokazala spremnost na potpuno prepuštanje scenskoj transformaciji.

Tijekom nastupa dogodio se i nepredviđeni trenutak kada joj je otpao umjetni nokat, što je dodatno zabavilo publiku i žiri, a nakon izvedbe nokat joj je vratio Enis Bešlagić,

''Baš kao i Chappell, sve je bilo pretjerano i teatralno, a meni se tvoj nastup večeras jako svidio“, komentirao je Roth nakon izvedbe.

S njim se složila i Martina Stjepanović Meter, koja je pohvalila Norinu energiju na pozornici.

Nora Ćurković kao Chappell Roan - 1

''Super mi je kako si u ovim nastupima uvijek spremna za igru na sceni – teatralnost, veliki pokreti i energija koja pršti, a upravo je to ono što ovakve transformacije trebaju“, rekla je.

Nora Ćurković kao Chappell Roan

Komentar nije propustio dati ni Goran Navojec, koji se kratko našalio:

''Više nego prpošno''.

