Holivudski glumac John Malkovich oduševljen je Hrvatskom, planira se vratiti

John Malkovich ovih dana uživa veliku pažnju hrvatske javnosti, a nakon što je u Zagrebu primio hrvatsko državljanstvo, slavni holivudski glumac posjetio je i Mali Lošinj gdje ga je ugostila gradonačelnica Ana Kučić.

Boravak Johna Malkovicha u Hrvatskoj posljednjih je dana izazvao veliko zanimanje javnosti, osobito nakon što mu je u Zagrebu svečano uručeno hrvatsko državljanstvo i putovnica. Tijekom posjeta glavnom gradu primio ga je i hrvatski premijer Andrej Plenković, dok je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovao u ceremoniji dodjele dokumenata.

No, slavni holivudski glumac nije se zadržao samo u Zagrebu. Posjetio je i Mali Lošinj, destinaciju kojoj se, prema riječima domaćina, rado vraća. Ondje se susreo s gradonačelnicom Anom Kučić, koja je njihov susret podijelila i na društvenim mrežama.

U objavi je istaknula koliko joj je susret s proslavljenim glumcem bio poseban.

''Velika mi je čast bila osobno se susresti s legendarnim glumcem Johnom Malkovichem! Kao veliki ljubitelj njegovog rada, moram priznati da je ovo bio jedan od onih susreta koji se pamte. Posebno me oduševilo koliko je pristupačan, srdačan i ugodan u razgovoru'', napisala je Kučić.

Gradonačelnica je otkrila i kako su razgovarali o Lošinju, njegovim ljudima i prirodnim ljepotama koje je Malkovich već imao prilike upoznati tijekom ranijih boravaka na otoku. Posebno mu je preporučila posjet Muzeju Apoksiomena, jednom od najpoznatijih hrvatskih muzeja, u kojem se čuva antički brončani kip Apoksiomena — jedan od najvrjednijih arheoloških nalaza u Hrvatskoj.

''Posebno sam mu preporučila posjet Muzeju Apoksiomena, domu najvrjednijeg hrvatskog muzejskog eksponata koji je obišao svjetske muzeje. Drago mi je što je rekao da će se ponovno vratiti na Lošinj sa svojom obitelji'', poručila je Kučić.

Kao uspomenu na posjet Malom Lošinju, gradonačelnica je Malkovichu poklonila knjigu Zlatna knjiga lošinjskog pomorstva autora Julijana Sokolića, uz osobnu posvetu.

