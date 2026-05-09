Mladi Jakov Jozinović briznuo u plač: ''Odradio sam prvu Arenu u životu!''

Jakov Jozinović ispisao je novo poglavlje svoje glazbene karijere nastupivši po prvi put u velikoj areni, a nezaboravna večer održana je u Ljubljani pred tisućama rasplesanih fanova.

Atmosfera u dvorani bila je spektakularna, a publika je od prvog do posljednjeg trenutka pjevala njegove hitove uglas. Jakov je u Stožice pozvao i gosta Bojana Cvjetićanina, člana poznatog slovenskog benda Joker Out.

Posebno emotivan trenutak dogodio se tijekom izvedbe pjesme ''Ja volim'', kada je cijela Arena zapjevala zajedno s njim. Jakov je dio atmosfere podijelio i na svom Instagram profilu, gdje je objavio video s koncerta koji je u kratkom roku oduševio njegove pratitelje.

''Odradio sam prvu Arenu u životu. Ljubljana, ŠTA JE OVO BILO?!?!?

Hvalaaaaaa'', napisao je u opisu objave.

Snimke iz dvorane pokazuju prepunu Arenu, oduševljenu publiku i emotivnog pjevača koji nije skrivao koliko mu ovaj koncert znači. Mnogi fanovi u komentarima poručili su mu da je ovo tek početak još većih uspjeha.

Društvene mreže preplavili su i videi fanova s koncerta, a neki su podijelili i da je Jakov tijekom pjesme ''Kuća puna naroda'' zaplakao.

U Ljubljani nastupa i danas, 9. svibnja, a 19. i 20. lipnja dolazi i u našu arenu, Arenu Zagreb.

Što je o njegovoj nagloj slavi rekao Miroslav Škoro saznajte u ekskluzivnom intervjuu u nastavku u novom podcastu ''Nema labavo by IN magazin''.

