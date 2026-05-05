Legendarni glumac John Malkovich dobio hrvatsko državljanstvo!

Američki glumac hrvatskih korijena John Malkovich primljen je u utorak u Banskim dvorima te dobio hrvatsko državljanstvo, objavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
''Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin'', napisao je Božinović na društvenim mrežama i poželio mu dobrodošlicu.
Slavnog američkog glumca ranije danas primio je u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković te poručio da mu je drago što njeguje hrvatske korijene.
"Primili smo Johna Malkovicha u Banskim dvorima i zajedno s ministrom turizma Tončijem Glavinom i direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem razmijenili smo mišljenja o hrvatskoj kulturi, turizmu, sportu i poslovanju", objavio je premijer na X-u.
"Johnova duga karijera i njegov umjetnički uspjeh velika su inspiracija mlađim generacijama i drago nam je što s ponosom njeguje svoje hrvatske korijene", naglasio je Plenković.
Malkovich je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i igrao je u više od 70 filmova. Među ostalima, u "Poljima smrti", "Carstvu sunca", "Opasnim vezama", "Na vatrenoj liniji" i "Biti John Malkovich". Jednako je poznat po svom radu na kazališnim daskama. Dvaput je nominiran za Oscara, a triput za Zlatni globus.
Njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji. Više je puta boravio u Hrvatskoj, i privatno i gostujući s predstavama.
