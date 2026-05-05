Kako se Međimurac uklopio u dalmatinsku spiku 4 tenora, a tko je od njih diplomirani biolog?

Rasprodana koncertna u dvorani Lisinski najbolja su potvrda koliko publika voli Četiri tenora. Večerašnjim nastupom završavaju veliku proslavu desetog rođendana.

Koncert ''10 godina s vama''' donosi brojne šansone, kancone, arije koje svi sigurno znate, autorske pjesme, songove iz mjuzikala.

Ovaj koncert je dodan tom slavljeničkom nizu. Jesu li očekivali ovakvo zanimanje publike i je li ovo znak da su spremni za veće pozornice?

''Pa zapravo volimo pjevati u Lisinskom, tako da ova tri koncerta samo pokazuju da imamo publiku, ali dok zapravo ne nađemo neku pravu dvoranu koja će imati ovakvu akustiku, a primiti više ljudi, mislim da ćemo se držati Lisinskog.''

4 Tenora Foto: Screenshot/Youtube

U 4 tenora pjeva i jedan Međimurac koji se uključio u ovu dalmatinsku spiku. Kako se snašao?

''Ma odlično. Dobra je zezancija, dobro se družimo i privatno i poslovno, ali ono što je najbitnije, jedan drugog podržavamo u apsolutno svemu, i privatno i poslovno, tako da možeš biti i s njima na pozornici i na detalce.''

Publika ih voli zbog emocije. Kako bi oni opisali tu kemiju koja se dogodi između njih i publike?

''Pa uzajamna ljubav velika. Često znamo vidjeti poznata lica u publici, što nam je vrlo drago. Svih uzrasta, svih godina, svih generacija i nadamo se da će tako biti i dalje.''

Jedan od njih diplomirao je biologiju na PMF-u. Je li mu ikad bilo žao što je napustio laboratorij i zamijenio ga pozornicom?

''Znali su oni na faksu već na drugoj godini da sam već puno više otišao u smjeru muzike i da bi bilo malo suludo ne nastaviti tim putem, forsirajući nešto drugo, mada evo biologija stoji tu u vitrini s ovim tuljcem. Između skupa, ali evo, ovo je laboratorijski dokaz da se i u stvarnosti može ono in vitro, in vivo, evo, to je ta varijanta.''

4 Tenora - 5 Foto: In Magazin

Tko je gazda ovdje među njima? Koga uvijek treba slušati?

''Biolog, biolog.''

''Odlučuje li one koje pjesme pjevaju?

''Apsolutno da, ali uvijek se trudimo ubaciti nešto novo, da pripremimo neka iznenađenja publici. Teško, ali eto, nekako uspije.''

Čeka ih i radno ljeto. Uspiju li spojiti ugodno s korisnim?

''Pa definitivno da, da. Vlado se već sprema za kupanje na Hvaru.''

Gledat ćete ih vi širom obale i Dalmacije, a što su još otkrili za Dnevnik Nove TV pogledajte u prilogu.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Plavooka zavodnica u bikiniju izgleda nestvarno, ovakvu figuru nije moguće ignorirati

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Krunica od sedam milijuna eura? Kreacija Ronaldove Georgine inspirirana vjerom na meti kritika