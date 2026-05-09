Oženio se splitski youtuber, mladencima na svadbi pjevao folker Mile Kitić!

Splitski influencer i youtuber Adrian Petričević oženio je svoju partnericu Anju, a sretnu vijest podijelio je i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Nakon što je nedavno objavom ''Mr & Mrs Petričević soon'' dao naslutiti da se bliži veliki dan, sada je otkrio i prve fotografije te videe s vjenčanja i svadbene proslave.

Petričević je objavio niz romantičnih fotografija na kojima mladenci poziraju nasmijani i zaljubljeni. Adrian je za ovu prigodu odabrao elegantno bijelo odijelo, dok je Anja zablistala u uskoj vjenčanici sirena kroja koja je istaknula njezinu figuru.

Na društvenim mrežama podijelio je i atmosferu sa slavlja koje se održalo u Splitu. Posebnu pažnju privukla je svadbena povorka luksuznih automobila koja je nakratko zaustavila promet na splitskim ulicama, dok su prolaznici snimali veselu atmosferu.

Posebno iznenađenje večeri bio je folk pjevač Mile Kitić, koji je mladencima zapjevao neke od svojih najvećih hitova i dodatno podigao atmosferu među uzvanicima.

Mladenci su prvi ples zaplesali na veliki hit Tereze Kesovije ''Moja posljednja i prva ljubavi''.

Brojni pratitelji i prijatelji u komentarima su mladencima uputili čestitke i lijepe želje povodom početka zajedničkog života.

Podsjetimo, Adrian je Anju zaprosio za doček Nove 2026. godine, pod vatrometom u Dubaiju.

Njihovu vezu obznanio je javnosti prošle godine nakon prekida sa splitskom influencericom Elom Jerković.

