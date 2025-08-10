Splitska influencerica bez dlake na jeziku o burnom prekidu s youtuberom: "Neću više šutjeti..."

Ela Jerković u emotivnom videu otkrila je detalje prekida s Adrianom Petričevićem nakon šest godina veze i poručila da će uskoro ispričati cijelu priču.

Splitska influencerica Ela Jerković (29) na svom je YouTube kanalu objavila emotivan video "Moj najveći gubitak... vremena", u kojem je prvi put otvoreno govorila o prekidu s bivšim dečkom, također splitskim influencerom Adrianom Petričevićem (25).

Nakon šest godina veze, par je prekinuo prije godinu dana, a Adrian je ubrzo započeo novu vezu s Anjom, zajedničkom poznanicom još iz osnovnoškolskih dana.

Video je najavila na Instagramu porukom "Neću više šutjeti". Na samom početku uputila je poziv Adrianu, stavila razgovor na zvučnik i pitala ga zašto joj je jednom rekao da vrijedi samo 70% jer je prije njega imala dva partnera. On joj je odgovorio kako je promijenio mišljenje i da mu to više nije bitno jer i njegova sadašnja djevojka ima slična iskustva, a važnije mu je kako se ona sada ponaša prema njemu i koliko mu pažnje pruža.

Ela Jerković i Adrian Petričević - 8 Foto: Ela Jerković/Instagram

Ela Jerković i Adrian Petričević - 1 Foto: Ela Jerković/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Severinin dekoltirani teksas kostim naglasio je svaku oblinu na njezinu tijelu!

Ela je opisala koliko ju je ta izjava povrijedila te podsjetila da je godinama bila uz njega, čak i u najtežim trenucima, uključujući boravke u zatvoru. Otkrila je kako je, zbog njegovih rizičnih postupaka poput vožnje motora bez vozačke, i sama ostala bez vozačke dozvole koju još nije vratila.

Istaknula je da je Adrian prekid djelomično pravdao obiteljskim razlozima. Njegov otac ju nije volio i krivio ju je za Adrianovo napuštanje fakulteta. Dodala je i da mu je bilo teško u potpunosti prihvatiti njezino teško odrastanje. Tijekom videa više puta se rasplakala, naglasivši kako nema ništa protiv njegove nove djevojke i da ju smatra lijepom.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Volite film ''Tomb Raider''? Ovo je kviz za vas, provjerite koliko detalja znate!

Ela Jerković i Adrian Petričević - 6 Foto: Ela Jerković/Instagram

Za kraj je otkrila da planira snimiti još jedan video kako bi ispričala sve što se tijekom godina događalo i dovelo do kraja njihove veze.

Galerija 20 20 20 20 20

Osim Adriana, i Ela je također našla novog dečka koji nije prisutan u javnom životu. Šuška se da je iz Dalmacije te da je mlađi od nje.

Ela Jerković - 14 Foto: Instagram

Ela Jerković - 2 Foto: Ela Jerković/Instagram

OVDJE pogledajte kako izgleda Adrianova nova djevojka.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Bio je potpuno gol! Ljetni odmor Kate Moss prekinula scena koju nitko nije očekivao

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Radeljak ovih dana uživa na našoj obali, otkrila je i s kim!

Pogledaji ovo Celebrity Nova avantura Jelene Perčin i Ante Gela započela u zagrebačkoj zračnoj luci