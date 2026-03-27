Na Thompsonovim društvenim mrežama osvanulo upozorenje za njegove fanove

Tim Marka Perkovića Thompsona objavio je upozorenje nakon što je uočen veći broj lažnih profila koji se predstavljaju u glazbenikovo ime.
Na službenom Facebook profilu Marka Perkovića Thompsona objavljeno je važno upozorenje za sve njegove obožavatelje.
Naime, iz tima glazbenika na društvenim mrežama poručili su da su se u posljednje vrijeme pojavili brojni lažni profili i stranice koje se neovlašteno predstavljaju u njegovo ime, zbog čega apeliraju na dodatni oprez.
''Nepoznate osobe kontaktiraju fanove putem poruka, lažno se predstavljajući kao Thompson osobno te pokušavaju zadobiti povjerenje i tražiti novac. Također, postoje stranice koje tvrde da su službeni zastupnici ili predstavnici Thompsona, što nije istina'', napisali su.
Marko Perković Thompson - 1 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell
U objavi su naglasili i da Thompson ima samo jednu službenu Facebook stranicu i Instagram profil s verifikacijom, koje od početka vode isti administratori.
''Važno je znati: Marko Perković Thompson ima samo jednu službenu Facebook stranicu i jedan službeni koji su jasno označeni plavom oznakom verifikacije Također, od samih početaka društvenih mreža, njegove službene profile vode isti administratori koji se nikada nisu mijenjali. Važno: ni Thompson osobno niti njegovi administratori nikada prvi ne šalju privatne poruke fanovima'', dodali su.
Na kraju objave podijelili su i jasne upute kako se zaštititi, pozivajući fanove da ne odgovaraju na sumnjive poruke te ne šalju novac nepoznatima ljudima.
''Provjerite ima li profil plavu oznaku verifikacije. Prijavite lažne profile i stranice. Izbjegavajte sumnjive stranice i ne vjerujte njihovim objavama, to nije Thompson niti itko iz njegova tima. Hvala vam na razumijevanju i kontinuiranoj podršci'', zaključili su u objavi na društvenim mrežama.
