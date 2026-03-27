Na Thompsonovim društvenim mrežama osvanulo upozorenje za njegove fanove

Tim Marka Perkovića Thompsona objavio je upozorenje nakon što je uočen veći broj lažnih profila koji se predstavljaju u glazbenikovo ime.

Na službenom Facebook profilu Marka Perkovića Thompsona objavljeno je važno upozorenje za sve njegove obožavatelje.

Naime, iz tima glazbenika na društvenim mrežama poručili su da su se u posljednje vrijeme pojavili brojni lažni profili i stranice koje se neovlašteno predstavljaju u njegovo ime, zbog čega apeliraju na dodatni oprez.

''Nepoznate osobe kontaktiraju fanove putem poruka, lažno se predstavljajući kao Thompson osobno te pokušavaju zadobiti povjerenje i tražiti novac. Također, postoje stranice koje tvrde da su službeni zastupnici ili predstavnici Thompsona, što nije istina'', napisali su.

Marko Perković Thompson - 1

Galerija 27 27 27 27 27

U objavi su naglasili i da Thompson ima samo jednu službenu Facebook stranicu i Instagram profil s verifikacijom, koje od početka vode isti administratori.

''Važno je znati: Marko Perković Thompson ima samo jednu službenu Facebook stranicu i jedan službeni koji su jasno označeni plavom oznakom verifikacije Također, od samih početaka društvenih mreža, njegove službene profile vode isti administratori koji se nikada nisu mijenjali. Važno: ni Thompson osobno niti njegovi administratori nikada prvi ne šalju privatne poruke fanovima'', dodali su.

Marko Perković Thompson - 1

Marko Perković Thompson

Na kraju objave podijelili su i jasne upute kako se zaštititi, pozivajući fanove da ne odgovaraju na sumnjive poruke te ne šalju novac nepoznatima ljudima.

Marko Perković Thompson

''Provjerite ima li profil plavu oznaku verifikacije. Prijavite lažne profile i stranice. Izbjegavajte sumnjive stranice i ne vjerujte njihovim objavama, to nije Thompson niti itko iz njegova tima. Hvala vam na razumijevanju i kontinuiranoj podršci'', zaključili su u objavi na društvenim mrežama.

Marko Perković Thompson

