Niti u najtežim trenucima nije skidala osmijeh, a detalj o njenom posljednjem počivalištu slama srca

Edith González bila je jedna od najpoznatijih i najvoljenijih meksičkih glumica, čija je karijera trajala desetljećima i obilježila brojne generacije gledatelja. Od ranih početaka do statusa televizijske ikone, iza sebe je ostavila bogatu umjetničku ostavštinu, ali i životnu priču ispunjenu velikim uspjesima i osobnim izazovima.

Serija ''Dona Barbara'' 2009. godine postala je pravi hit na Novoj TV, uz koju su gledatelji iz dana u dan vjerno pratili svaku novu epizodu. U središtu priče bila je snažna i kompleksna junakinja Barbara, čiji je lik uvjerljivo donijela Edith González.

Edith je rođena 10. prosinca 1964. u Monterreyu u Meksiku, a glumačku karijeru započela je vrlo rano – već kao djevojčica pojavila se u filmovima i televizijskim projektima. Tijekom godina izrasla je u jednu od najpoznatijih i najomiljenijih meksičkih glumica, a publika ju je posebno zavoljela kroz brojne telenovele u kojima je često igrala snažne i kompleksne ženske likove.

Veliku popularnost stekla je ulogama u serijama poput ''Divlje srce'', ''Divlja ruža'' i, naravno, ''Dona Barbara'', koja ju je učvrstila kao jednu od najvećih televizijskih zvijezda. Njezina karizma i upečatljive interpretacije donijele su joj i laskavi nadimak – kraljica telenovela.

Osim televizije, gradila je karijeru i u kazalištu te na filmu, pokazujući širinu talenta i predanost umjetnosti.

Edith je često bila u fokusu javnosti i zbog svog privatnog života. Kćer Constanzu odgajala je kao samohrana majka, dugo ne otkrivajući identitet njezina oca, a kasnije je postalo poznato da je riječ o meksičkom političaru Santiagu Creelu. Sreću je potom pronašla uz ekonomista Lorenza, s kojim je bila u braku od 2010. godine.

Poznato je i da je par prošao kroz težak životni trenutak kada su izgubili dijete, o čemu je glumica kasnije i javno progovorila.

"Izgubila sam jedno dijete. Tako mi je žao zbog toga. To je nešto što me i dalje boli i nastavit će boljeti", rekla je svojedobno, piše Hola.

Teška sudbina zadesila ju je i nekoliko godina kasnije. U kolovozu 2016. godine Edith je otkrila da joj je dijagnosticiran rak jajnika. Hrabro je govorila o svojoj borbi, često se pojavljivala u medijima kako bi podigla svijest o bolesti i inspirirala druge žene da ne odustanu, a osmijeh nikada nije silazio s njezina lica.

Iako je jedno vrijeme djelovalo da je bolest pod kontrolom, glumica je 13. lipnja 2019. godine izgubila bitku s teškom bolešću u 54. godini života. Vijest o njezinoj smrti potresla je brojne obožavatelje i kolege diljem svijeta.

Komemoracija je održana u kazalištu u Mexico Cityju, gdje su se brojni došli oprostiti od omiljene negativke, koja je koja je ostavila dubok trag na televizijskoj i kazališnoj sceni. Njezin suprug Lorenzo kasnije je otkrio i dirljiv detalj, istaknuvši kako Edith počiva uz dvije osobe koje su joj bile najvažnije – oca i njihovo preminulo dijete.

''Počiva na mjestu gdje je njezin otac, ali i naša beba koju smo izgubili'', izjavio je prije nekoliko godina, piše Hola.

