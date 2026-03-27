Bivša vojvotkinja se sakrila kod slavne prijateljice? Pritisak javnosti natjerao ju je na novi bijeg

Sarah Ferguson navodno se skriva kod Priscille Presleynakon što je novi val Epsteinovog skandala, povezan i s princem Andrewom, ponovno narušio njezin ugled.

Skandal oko nekadašnjeg princa Andrewa i njegove povezanosti s Jeffreyjem Epsteinom već godinama baca dugu sjenu na britansku kraljevsku obitelj, no njegove posljedice nisu zaobišle ni njegovu bivšu suprugu Sarah Ferguson. Iako se formalno razvela još 1996., Fergie je ostala blisko povezana s Andrewom, kako kroz obitelj, tako i kroz javnu percepciju.

Upravo zbog toga, svaki novi detalj vezan uz Epsteinovu aferu automatski povlači i njezino ime u fokus, dodatno narušavajući ionako krhku reputaciju koju pokušava održati posljednjih godina. Najnoviji val objava iz tzv. Epsteinovih dokumenata ponovno je otvorio stare rane i stavio Ferguson pod povećalo, zbog čega se, prema tvrdnjama izvora, odlučila gotovo potpuno povući iz javnosti.

Već neko vrijeme nije viđena u javnosti, a izvještaji sugeriraju kako je boravila na različitim luksuznim lokacijama od švicarskih spa centara do vila u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Portugalu i Irskoj. Ipak, najviše pažnje privukla je informacija da joj je utočište pružila Priscilla Presley, bivša supruga Elvisa Presleyja.

Navodno je riječ o činu suosjećanja nakon što je krajem siječnja objavljen novi set Epsteinovih dokumenata, koji ponovno otvaraju pitanja o Fergienoj povezanosti s kontroverznim financijerom Jeffreyjem Epsteinom.

Izvori tvrde da Ferguson danas ima tek nekolicinu ljudi koji su spremni javno stati uz nju. Iako je mnogi i dalje osobno vole, povezanost s Epsteinom postala je ozbiljan teret njezinom ugledu.

"Svi joj govore da sada nije dobro vrijeme", tvrdi jedan izvor. Upravo zato njezino povlačenje iz javnosti mnogi tumače kao pokušaj izbjegavanja dodatnog pritiska i medijske pažnje.

Blizak odnos s Priscillom Presley nije novost. Njih je povezalo dugogodišnje prijateljstvo s pokojnom Lisom Marie Presley, s kojom je Fergie bila izrazito bliska. Taj odnos, koji su prijatelji opisivali kao gotovo sestrinski, sada joj očito pruža sigurnu zonu u turbulentnom razdoblju, a navodi se kako Priscilla nije zaboravila podršku koju je Fergie pružala njezinoj kćeri tijekom teških životnih trenutaka, pa joj sada uzvraća istom mjerom.

Istovremeno, u SAD-u raste pritisak da Ferguson svjedoči pred kongresnim odborom koji istražuje Epsteinovu mrežu. Američki političari tvrde da dokumenti upućuju na blizak odnos između nje i Epsteina, uključujući i financijsku pomoć koju joj je pružao.

Iako pravno ne može biti prisiljena na svjedočenje, sve je više poziva da se pojavi i iznese što zna. Odvjetnici žrtava smatraju da bi njezino svjedočenje moglo biti ključno.

Dok jedni tvrde da se skriva, drugi smatraju da je riječ o pokušaju pronalaska stabilnosti u životu koji je ponovno uzdrman skandalom. Navodno traži smjernice i pokušava se nositi s pritiskom koji dolazi iz javnosti i politike.

Bilo kako bilo, jedno je sigurno – Sarah Ferguson trenutno prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u svom životu. Hoće li se uskoro vratiti u javnost ili će nastaviti ostati u sjeni, ostaje za vidjeti.

