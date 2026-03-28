Mišići isklesani do savršenstva! Pogledi na plaži bili su prikovani za novopečeni poznati par

Razigrani u valovima i potpuno opušteni, pokazali su zavidnu formu i kemiju koja je bila vidljiva na svakom koraku. Pogledi su ih pratili dok su uživali u zajedničkim trenucima.

Kanadskog pjevača Shawna Mendesa i brazilsku glumicu Brunu Marquezine paparazzi su uhvatili u vrlo prisnim trenucima na plaži u Rio de Janeiru, gdje nisu skrivali koliko uživaju zajedno.

Razigrani u plićaku, izmjenjivali su osmijehe, dodire i nježnosti, potpuno opušteni daleko od reflektora.

Par je plaži pokazao i zavidnu formu – Shawn u crnim kupaćim hlačicama, a Bruna u minimalističkom crnom bikiniju koji je naglasio njezinu figuru.

Njihova bliskost bila je očita u svakom kadru, od trenutaka kada su se smijali, do onih kada su se ljubili. Kasnije su prošetali obalom držeći se za ruke, ne skidajući osmijeh s lica.

Iako Shawn i Bruna još nisu službeno komentirali svoj odnos - jasno je da je riječ o novom slavnom paru.

Ova brazilska glumica ranije je punila medijske stupce vezom s Neymarom. Njihova turbulentna veza trajala je, s prekidima, od 2013. do 2018. godine.

Glumica i pjevač nedavno su snimljeni u prisnim trenucima u luksuznom apartmanu u Riju. Prizore pogledajte OVDJE.

