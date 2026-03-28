Senzacija iz Vinkovaca raspametila Beograd! U prepunoj dvorani snimljene i regionalne zvijezde

Jakov Jozinović u Beogradu je otvorio niz od sedam koncerata i odmah podigao publiku na noge. Večer su obilježili snažna energija, hitovi i publika koja je pjevala uglas.

Mlada senzacija iz Vinkovaca, Jakov Jozinović održao je prvi od čak sedam koncerata u beogradskom Sava Centru i pokazao zašto ga prati toliki interes publike diljem regije.

Već od prvih taktova nizao je svoje hitove, ali i dobro poznate pjesme brojnih izvođača, a publika je uglas pjevala svaku riječ i uživala u večeri ispunjenoj snažnim emocijama i energijom koja nije jenjavala.

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Večer su dodatno obilježili i posebni gosti, Saša Matić i Sergej Ćetković, koji su zajedno s njim podigli atmosferu na još višu razinu.

U publici su snimljene i brojne regionalne zvijezde, među kojima Aleksandra Prijović, Filip Živojinović, Goca Tržan, Voyage i Marija Mikić, koje su došle pružiti podršku mladom Slavoncu. Njihova prisutnost dodatno potvrđuje koliko je njegov uspon odjeknuo na sceni

Za Jakova je ovo bila posebno emotivna večer jer je imao razlog za dvostruko slavlje – uz veliki koncert u Beogradu stigla je i vijest da je osvojio nagradu Porin u kategoriji Novi izvođač godine. Time je ovaj nastup dobio dodatnu težinu i potvrdio da je pred njim tek veliko poglavlje karijere.

