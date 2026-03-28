Zgodna supruga splitskog gradonačelnika zablistala na glazbenoj večeri

Crveni tepih okupio je brojna poznata lica na dodjeli Porina. Na dodjeli su bili i gradonačelnik Tomislav Šuta sa suprugom, a pažnju su privukli svojim elegantnim izdanjem.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suprugom Matildom bio je među uzvanicima na dodjeli glazbene nagrade Porin.

Par je rado pozirao okupljenim fotografima na crvenom tepihu, ne skidajući osmijeh s lica dok su pozirali pred objektivima.

Tomislav i Matilda Šuta Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Matilda je za ovu prigodu odabrala jednostavnu, elegantnu bordo haljinu dugih rukava s decentnim naborima, dok je gradonačelnik Šuta bio u klasičnom tamnom odijelu uz bijelu košulju i kravatu u crvenim tonovima.

Tomislav i Matilda Šuta, Nina Obuljen Koržinek, Marica i Blaženko Boban Foto: Sasa Buric / CROPIX

Na svečanosti su im društvo pravili i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek te Marica i Blaženko Boban, koji su također privukli pažnju na crvenom tepihu.

Tomislav i Matilda Šuta, Nina Obuljen Koržinek, Marica i Blaženko Boban Foto: Sasa Buric / CROPIX

Inače, Matilda je diplomirana ekonomistica, a s Tomislavom se upoznala tijekom studija financija na Ekonomskom fakultetu. U braku su od siječnja 2008. godine i zajedno imaju troje djece: Zvonimira, Lauru i Klaru.

Tomislav i Matilda Šuta Foto: Nikola Vilic / CROPIX

Šuta je više od 16 godina radila u splitskoj gradskoj upravi, gdje je obnašala funkciju savjetnice za financije. Također je bila članica Vijeća za strategiju razvoja Splita i sudjelovala u Smart City projektu.

Tomislav Šuta i supruga Matilda - 6 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

U siječnju 2025. godine odlučila je dati otkaz u gradskoj upravi kako bi se posvetila obiteljskom poduzeću Financial Office, koje je osnovao njezin suprug. Preuzela je upravljanje tvrtkom nakon što je Tomislav Šuta zbog saborskog mandata morao privremeno napustiti poslovanje.

Tomislav Šuta i supruga Matilda - 5 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Tomislav i Matilda Šuta Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Tomislav Šuta, Matilda Šuta Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

