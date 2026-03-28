Baby Lasagna osvojio dva Porina, evo tko je još slavio na prestižnoj dodjeli glazbene nagrade

Nakon osam godina dodjela nagrade Porin se vratia u grad pod Marjan, a ovo su dobitnici Porina 2026.

U petak je održana dodjela 33. glazbene nagrade Porin! ŠC Gripe bio je ispunjen brojnim poznatim imenima domaće glazbene scene, a crvenim tepihom prošetali su glazbenici i druga istaknuta lica koja su obilježila ovogodišnju ceremoniju.

Porin u kategoriji Album godine osvojio je Parni Valjak za album ''Kad pčele umiru…'' čiji je producent Marijan Brkić Brk, dok je Porin za Pjesmu godine osvojila pjesma ''Kapetan bez broda'' u izvedbi Olivera Dragojevića, autora Tomislava Mrduljaša. U kategoriji Novi izvođač godine Porin je osvojio Jakov Jozinović.

Igor Drvenkar, Husein Hasanefendic i Marijan Brkic

Jelusick s albumom Apolitical Ecstasy čiji su producenti Dino Jelusić i Andreas Šala, osvojio je Porin u kategoriji Najbolji album rock glazbe, kao i Porin u kategoriji Najbolja izvedba grupe s vokalom za skladbu Seasons.

Dino Jelusić

Baby Lasagna sa suradnicima osvojio je Porin u kategoriji Najbolji album pop glazbe za album DMNS & MOSQUITOES, glazbeni producent Marko Purišić, kao i Porin u kategoriji Najbolja vokalna suradnja za skladbu Beskonačna osveta 2 koju izvodi s Vojkom V.

Baby Lasagna

Darija Auguštan, Sonja Runje, Tomislav Mužek, Ljubomir Puškarić, solisti; Zbor Bavarskog radija i Ivan Repušić, dirigent osvajaju dva Porina za album Papandopulo: Hrvatska Misa, glazbeni producent Michaela Wiesbeck, u kategoriji Najbolji album klasične glazbe, ali i kategoriji Najbolja izvedba klasične glazbe za istoimeni album.

Krešimir Petar Pustički osvojio je također dvije statue glazbene nagrade Porin, u kategoriji Najbolja snimka albuma klasične glazbe za album ''Krešimir Bedek: Klišej'', majstor snimanja i miksa Krešimir Petar Pustički, kao i u kategoriji Najbolja produkcija albuma klasične glazbe za album ''Gordan Tudor & Mislav Režić: Sit Back, Relax'', izvođača Gordana Tudora i Mislava Režića.



Goran Martinac osvojio je Porin u kategoriji Najbolja snimka albuma za album ''Hitmaker - Đorđe Novković'', majstori snimanja Goran Martinac i Matt Jones, majstor miksa Goran Martinac, a istoimeni album osvojio je Porin i u kategoriji Najbolji album s raznim izvođačima, autori izdanja Goran Martinac i Klaudija Čular.

Tomislav Mrduljaš

Mangroove feat. Mario Bočić osvojili su Porin u kategoriji Najbolja instrumentalna izvedba (izvan klasične i jazz glazbe) za skladbu ''Odjavna špica'' s albuma ''Komad neba'', dok je istoimenom albumu pripao i Porin u kategoriji Najbolje likovno oblikovanje, autora Dalibora Barića i Damira Lepura.



U kategoriji Najbolji album alternativne glazbe Porin je osvojila Valerija Nikolovska za album Green Heart (EP), glazbeni producenti: Marin Hraščanec i Viktor Lipić, dok je u kategoriji Najbolji album Hip Hop glazbe Porin pripao Kandžiji za album ''Trostruki salto'', glazbeni producent – Luka Tralić Shot. Porin za Najbolji album elektroničke glazbe osvojio je ABOP za album ''Masters Of Afters'', glazbeni producent Igor Ivanković.

Porin u kategoriji Najbolja ženska vokalna izvedba osvojila je Gabi Novak za pjesmu ''Nada'', dok je Porin u kategoriji Najbolja muška vokalna izvedba osvojio Marko Tolja za pjesmu ''Za kraj''. Porin u kategoriji Najbolji video broj osvojio je Roko Crnić za video broj skladbe ''Gužva'', izvođača Porto Morto. Porin za Najbolji koncertni album osvojilo je Prljavo Kazalište za album Arena Zagreb Live 2024. glazbenog producenta Fedora Boića.

Marko Tolja

Porin za Najbolji aranžman pripao je Nikši Bratošu za skladbu ''Drvo'', izvođač Gibonni, dok je Porinom za Producenta godine nagrađen Coco Mosquito za album Glazba iz serije Dnevnik velikog Perice raznih izvođača. U kategoriji Najbolja skladba klasične glazbe Porin je osvojio Srđan Dedić za skladbu Simfonijski stavak autora Ive Josipovića.



U kategoriji Najbolji album jazz glazbe Porin je pripao Henry Radanović Quartetu i producentu Mateju Zecu za album ''Quiet rising star'', dok je Porin za Najbolju skladbu jazz glazbe pripao Branimiru Gazdiku i Maasseju Kovačeviću, za skladbu ''One'' (for Matija) s albuma ''Live + One''. Porin za Najbolju izvedbu jazz glazbe osvojio je Janko Novoselić za skladbu ''Ballet'' s albuma ''Jazz Kvartet''.

Nagrada Porin

Porin za Najbolji album folklorne glazbe osvojili su Mješovita pjevačka skupina "Lovor" KUD-a Korana Slunj i glazbeni producent Joško Ćaleta za album ''Crkvena pučka vokalna tradicija Slunjskog kraja'', dok je Porin za Najbolji album etno glazbe osvojio album ''Tales of Tradition'', izvođač Borna Šercar's Jazziana Croatica feat. Lado & Zagreb Philharmonic, glazbeni producent Borna Šercar.

Stanko Šarić i Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije osvojili su Porin u kategoriji Najbolje izdanje tamburaške glazbe za album ''Romance u ritmu''. Porin za Najbolji album duhovne glazbe (izvan klasične i jazz glazbe) osvojio je Zbor Izvor za album ''Izvorovih 30''. Porin za Najbolji instrumentalni album (izvan klasične i jazz glazbe) osvojili su LHD za album ''Summer is over''. Porin za životno djelo preuzeo je Goran Končar, jedan od naših najistaknutijih violinista.

Goran Končar

