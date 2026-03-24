Kako danas izgleda zvijezda kultne serije Čarolija? I kći je krenula njezinim putem!

Paola Pitagora obilježila je jednu televizijsku eru, dok se njezina kći danas sve više ističe u umjetničkim krugovima.

I više od dva desetljeća nakon prve epizode, talijanska sapunica ''Čarolija'' i dalje zauzima posebno mjesto u sjećanjima gledatelja. Emotivne priče, spletke i likovi koje smo pratili kroz godine učinili su je serijom kojoj se publika rado vraća.

Radnja je bila smještena u kliniku gdje su se isprepletali životi brojnih protagonista, a svaka sezona donosila je nove odnose i neočekivane zaplete. Upravo spoj medicinskih slučajeva, ljubavnih drama i svakodnevnih životnih situacija zadržao je interes publike i pretvorio seriju u pravi televizijski klasik.

Serija ''Čarolija'' Foto: IMDb

Među prepoznatljivim licima bila je i Giovanna Medici, koju je utjelovila talijanska glumica Paola Pitagora. Njezina uloga ostala je zapamćena kao jedna od onih koje su unosile dodatnu emociju i dubinu u cijelu priču.

Paola je rođena 24. kolovoza 1941. godine u Parmi, u talijanskoj regiji Emilia-Romagna. Tijekom bogate karijere ostvarila je niz zapaženih uloga, a publika je pamti po filmovima ''Fists in the Pocket'' (1965), ''Unknown Woman'' (1969) i ''I promessi sposi'' (1967).

Osim glume, okušala se i kao spisateljica te radijska autorica, a tijekom desetljeća izgradila je status jedne od prepoznatljivijih talijanskih umjetnica. Danas joj je 84 godine.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Život iza kulisa uspjeha slavnog glumca: Kontroverze, skandali i dva propala braka

Kada je riječ o privatnom životu, Pitagora ga je uvijek nastojala držati podalje od očiju javnosti. Poznato je da ima kćer Evitu Ciri, koja je krenula umjetničkim putem. Na društvenim mrežama opisuje se kao glumica, autorica, redateljica i ljubiteljica joge, čime pokazuje koliko je i sama vezana uz svijet umjetnosti. Svojedobno na društvenim mrežama podijelila i njihovu zajedničku fotku.

Iako se danas rjeđe pojavljuje na malim ekranima, i dalje je prisutna u kulturnom životu, a publika je i dalje pamti po ulogama koje su obilježile jedno televizijsko razdoblje.

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je pjevačica na fotki? U mlađim danima njegovala je drugačiji izgled nego danas

Znate li zašto se kultna talijanska serija počela prikazivati baš 1998. godine? Više o tome pisali smo OVDJE.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Korzet i obline koje ruše internet: Najpoželjnija plavuša na svijetu pokazala svu svoju raskoš

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Vječni zavodnik nakon prekida s mega-zvijezdom ljubi zanosnu Švicarku, otkriveni su detalji

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ljubila je glazbenika čija je iznenadna smrt šokirala svijet, a danas vodi bitku za sina