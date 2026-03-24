Život iza kulisa uspjeha slavnog glumca: Kontroverze, skandali i dva propala braka

Bill Murray danas ima 75 godina, a iza njega je impresivna karijera, ali i niz kontroverznih situacija.

Bill Murray jedno je od onih imena koje publika prepoznaje na prvu – glumac osebujnog stila, suhog humora i karijere koja se razvijala mimo pravila Hollywooda.

Odrastao je u manjem mjestu u blizini Chicaga, u brojnoj obitelji s devetero djece. Gluma očito teče obitelji jer su se i njegova braća John, Joel i Brian okušali pred kamerama, dok je sestra Nancy odabrala posve drugačiji životni put i postala časna sestra, piše Helo.

Bill Murray

Prve korake na sceni napravio je još kao mladić, nastupajući na stand-up večerima uz podršku starijeg brata Briana. Ubrzo se preselio u New York, gdje mu se otvorio put prema filmskoj karijeri. Već krajem 70-ih dobio je prvu veću ulogu, nakon čega su uslijedili projekti koji su ga učvrstili kao jedno od najprepoznatljivijih lica filmske scene.

Bill Murray

Njegova karijera isprva je bila obilježena komedijama, a na prelasku u novi milenij Murray se prebacio na snimanje ozbiljnijih filmova i ljudskih drama. Za ulogu u filmu "Izgubljeni u prijevodu" dobio je nagradu BAFTA i Zlatni globus, a bio je nominiran i za Oscara.

I dok ga publika hvali i obožava, brojne njegove kolege javno su govorile o tome da ima težak karakter te da je teško s njime raditi.

Bill Murray

To se posebno vidjelo 2022. tijekom snimanja filma ''Being Mortal'', redateljskog debija Aziza Ansarija, koji je na kraju potpuno zaustavljen, piše Daily Mail. Protiv Murrayja je podnesena tužba zbog ponašanja na setu, nakon što je jednoj članici ekipe dao poljubac koji je sam opisao kao šalu. Iako je tvrdio da nije imao lošu namjeru, slučaj je završio nagodbom vrijednom oko 100 tisuća dolara, a film nikada nije dovršen.

Bill Murray

Sam glumac priznao je da ga taj događaj i danas prati.

''Ne prođe mnogo dana ili tjedana da ne pomislim na ono što se dogodilo'', rekao je u intervjuu za New York Times, ističući kako se ne slaže s načinom na koji je cijeli slučaj zaključen.

Slične reakcije izazvao je kada je tijekom gostovanja u televizijskoj emisiji ''Watch What Happens Live'' bez najave poljubio kolegicu Naomi Watts pred kamerama. Dok su jedni taj potez pripisali njegovu spontanom humoru, drugi su ponovno otvorili pitanje granica takvog ponašanja.

Bill Murray, Naomi Watts

Što se privatnog života tiče, Murray se 1981. godine vjenčao s Margaret Kelly, a kasnije su svečanost organizirali i za obitelj u Chicagu, prenosi Daily Mail. Margaret je rodila njihova dva sina Homera i Lukea, no rastali su se 1996. godine nakon što je glumac imao aferu s kolegicom Jennifer Butler. S Butler je stao pred oltar godinu kasnije, a zajedno imaju četiri sina. Nakon 12 zajedničkih godina i Jennifer je ostavila glumca, i to zbog navodnog fizičkog i obiteljskog nasilja. Butler je u brakorazvodnoj parnici optužila glumca za prevaru, nasilje u obitelji, drogiranje i alkoholizam, a razvod je brzo okončan, i to tako da je glumac svojoj bivšoj supruzi morao isplatiti vrtoglave milijunske iznose.

Bill Murray, Jennifer Butler

Jedno vrijeme povezivalo ga se s repericom Kelis, koja je od njega mlađa gotovo tri desetljeća, no Murray je kasnije negirao da su bili u vezi, prenosi Daily Mail.

