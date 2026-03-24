Domaćem paru teško razdoblje promijenilo je život iz korijena: ''Ostali smo bez svega, a vidi nas sad''

Glumačko-glazbeni par u razornom potresu izgubio je dom, a na obljetnicu se Nevena Vukes oglasila emotivnom porukom na Instagramu

Glumica Nevena Vukes i njezin suprug, glazbenik Marko Vukes 2020. godine prošli su kroz teško razdoblje života.

Naime, u razornom zagrebačkom potresu 22. ožujka 2020. ostali su bez doma, zbog čega su trebali preseliti u kontejner od 12 kvadrata. Takva sudbina potaknula ih je da pronađu snagu i zajedno izgrade svoj novi dom, zbog čega se Marko na neko vrijeme povukao sa scene.

Na obljetnicu potresa Nevena se oglasila na društvenim mrežama.

''Na današnji dan prije 6 godina, ljubavi moja, ostali smo bez svega što smo dotad stvorili... a vidi nas sad... Samo sam htjela da ti kažem da te volim i ništa više'', napisala je na Instagramu.

Inače, par se vjenčao 2017. godine u Mariji Bistrici, Markovu rodnom mjestu. Među uzvanicima bila je i njihova prijateljica Doris Pinčić Guberović, koja ih je nekoć i spojila, kad su oboje došli na rođendan njezina sina Donata. Poznato je i da je lijepa glumica zbog ljubavi napustila rodni Kragujevac i doselila u Hrvatsku, a u Zagorju danas uspješno vodi dječje kazalište ''Vende tam''.

Par ima sinčića Teodora, a krajem prošle godine fotografijom su potvrdili dolazak prinove u obitelj.

