Vječni zavodnik nakon prekida s mega-zvijezdom ljubi zanosnu Švicarku, otkriveni su detalji

Nakon dugogodišnje veze i prekida koji je iznenadio obožavatelje, Orlando Bloom navodno se zaljubio u mlađu Švicarku.

Nakon što su prošle godine okončali devetogodišnju vezu, Orlando Bloom i Katy Perry krenuli su svatko svojim putem – i čini se da oboje ponovno pronalaze sreću u ljubavi.

Prema pisanju stranih medija, 49-godišnji glumac navodno je već nekoliko mjeseci u vezi s 28-godišnjom švicarskom manekenkom Luisom Laemmel. Iako svoju romansu drže podalje od očiju javnosti, izvori tvrde da je odnos postao ozbiljan.

''Orlando i Luisa potajno se viđaju već nekoliko mjeseci. Postali su prava mala obitelj i jako su povezani'', otkrio je izvor za The Sun, dodajući kako je glumac čak poveo i svog ljubimca, pudla Biggieja Smallsa, na njihovo zajedničko putovanje.

Par je nedavno viđen u Švicarskoj, gdje su uživali u luksuznom odmoru. Odsjeli su u prestižnom hotelu Dolder Grand u Zürichu, a vikend su proveli i u ekskluzivnom resortu Bürgenstock na jezeru Luzern. Tijekom boravka, Bloom je, navodno, upoznao i Luisinu obitelj i prijatelje, što dodatno potvrđuje ozbiljnost njihove veze.

Iako žive na različitim adresama – Orlando u Los Angelesu, a Luisa u New Yorku – navodno su u stalnom kontaktu.

''Ne viđaju se često, ali između njih postoji prava kemija'', tvrdi isti izvor.

Glasine o njihovoj vezi počele su kružiti prošlog mjeseca kada su zajedno viđeni na Super Bowlu u Kaliforniji. Očevici su primijetili da su bili vrlo prisni.

''Bili su jako nježni jedno prema drugome, stalno su se dodirivali i izgledali su kao zaljubljeni par'', rekao je jedan svjedok.

Luisa Laemmel, koja je surađivala s brendovima poput Calvin Kleina, na društvenim je mrežama podijelila djelić atmosfere s događaja, iako nije izravno potvrdila vezu s Bloomom.

S druge strane, Katy Perry također ne tuguje dugo. Pop zvijezda, s kojom Bloom ima petogodišnju kćer Daisy, u vezi je s bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom.

