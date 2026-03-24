Preminula reality zvijezda: Izgubila je bitku s teškom bolesti, ovo je učinila u posljednjim trenucima

Australska stručnjakinja za veze i televizijska zvijezda Mel Schilling preminula je u 55. godini života.

Mel Schilling, poznata stručnjakinja za veze i jedno od zaštitnih lica popularnog realityja ''Married at First Sight'', preminula je u 54. godini života. Tužnu vijest potvrdio je njezin suprug Gareth putem Instagrama, samo dva tjedna nakon što je Mel otkrila da joj se rak proširio na mozak.

Schilling je još u prosincu 2023. javno progovorila o dijagnozi raka debelog crijeva, a tijekom liječenja pokazivala je nevjerojatnu snagu i profesionalnost – sve do samog kraja.

''Preminula je mirno danas, okružena ljubavlju'', poručio je njezin suprug u emotivnoj objavi.

U dirljivom oproštaju opisao je Mel ne samo kao televizijsku zvijezdu, već i kao srce njihove obitelji:

''Za većinu vas bila je Mel Schilling – matrijarh MAFS-a i kraljica reality televizije. Za Maddie i mene bila je naša mala Melsie: nevjerojatna mama, uzor i srodna duša.''

Otkrio je i koliko je bila nesebična do posljednjeg trenutka:

''U posljednjim trenucima iskoristila je svu svoju preostalu snagu kako bi nam šaptom prenijela poruku koja će me nositi do kraja života. Čak i tada, mislila je samo na Maddie i mene.''

Unatoč teškoj bolesti, nije odustajala od posla:

''Tijekom dvije godine kemoterapije, kada jedva da je mogla podići glavu s jastuka, nikada nije prigovarala. Nikada nije prestala pokazivati hrabrost, dostojanstvo, suosjećanje i empatiju – i nije propustila nijedan dan snimanja.''

Mel Schilling bila je dio australske verzije emisije ''Married at First Sight'' od 2016., a kasnije i britanskog izdanja koje se emitira na Channelu 4.

Iz te televizijske kuće također su se oprostili od nje:

''Svi u Channelu 4 duboko smo ožalošćeni viješću o Melinoj smrti. Naše misli i sućut su uz njezinu obitelj i najbliže.''

Istaknuli su i njezin profesionalni doprinos:

''Melin rad bio je u središtu fenomenalnog uspjeha emisije, kako u Ujedinjenom Kraljevstvu tako i u Australiji. Odražavao je njezinu strast prema zdravim odnosima i njezinu misiju povezivanja ljudi kroz ljubav.''

No, kako kažu, pamtit će je prije svega kao osobu:

''Mel nije bila samo kolegica, već i prijateljica – osoba koja je zračila toplinom, optimizmom i energijom. Svi koji su je poznavali jako će je nedostajati.''

Smrt Mel Schilling potresla je obožavatelje diljem svijeta, a njezina životna priča i borba ostat će trajna inspiracija mnogima.

Karijeru je izgradila kao savjetnica za odnose i brakove, gdje je pomagala parovima u rješavanju problema, komunikaciji i izgradnji zdravih veza. Upravo ju je ta ekspertiza dovela na televiziju.

Široj publici postala je poznata 2016. godine kada se pridružila australskoj verziji emisije ''Married at First Sight'', u kojoj stručnjaci spajaju parove koji se prvi put upoznaju na vlastitom vjenčanju. Kasnije je sudjelovala i u britanskoj verziji showa.

Osim televizije, Mel je radila kao autorica, motivacijska govornica i trenerica za osobni razvoj, često se fokusirajući na teme ljubavi, samopouzdanja i kvalitetnih partnerskih odnosa.

