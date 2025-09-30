Znate li zašto se kultna talijanska serija počela prikazivati baš 1998. godine?

Talijanska ''Čarolija'' počela se prikazivati 1998. usred Svjetskog prvenstva, a postala je neočekivani hit koji se emitirao punih deset godina. .

Iako je prošlo više od 27 godina od prve epizode ''Čarolije'', talijanska sapunica i dalje živi kroz uspomene mnogih gledatelja. S ljubavnim dramama, intrigama i likovima koje smo pratili ljeto za ljeto, ostala je dio televizijskog naslijeđa.

Kada se serija pod originalnim nazivom ''Incantesimo'' prvi puta pojavila u lipnju 1998., nitko nije očekivao da će prerasti u fenomen. Prva sezona krenula je usred Svjetskog nogometnog prvenstva u Francuskoj i zamišljena je kao program za one koji nisu pratili nogomet – no ubrzo je postala hit.

Serija ''Čarolija'' Foto: IMDb

Umjesto planiranih 26 epizoda, u prvoj sezoni snimljeno je samo deset kako bi se testirala publika. Rezultati su bili sjajni – u prosjeku je svaka epizoda privlačila oko 4 milijuna gledatelja. To je bilo dovoljno da producenti seriju prošire, pa se ''Čarolija'' nastavila snimati punih deset godina, sve do 2008., uz ukupno 10 sezona i 588 epizoda.

Serija ''Čarolija'' Foto: IMDb

Radnja je bila smještena u Rim, u imaginarnoj Klinici Life, a glavni likovi izmjenjivali su se iz sezone u sezonu. Prvu sezonu obilježila je liječnica Barbara Nardi, koju je glumila Agnese Nano, dok je dr. Luca Biagi u izvedbi Vannija Corbellinija i odvjetnik Giuliano Corsini (Giovanni Guidelli) činili glavnu trojku priče.

Serija ''Čarolija'' Foto: IMDb

Svaka sezona donosila je novi ljubavni par oko kojega se radnja vrtjela, ali svi likovi bili su povezani. Zbog toga je ''Čarolija'' često uspoređivana s američkim hitom ''Uvod u anatomiju'', medicinski slučajevi kombinirani su s ljubavnim dramama, kriminalističkim zapletima i socijalnim temama.

Galerija 2 2 2 2 2

Među prepoznatljivim likovima bili su i ravnatelj klinike Oscar Sensi (Paolo Lanza), Tilly Nardi (Delia Boccardo), njezina prijateljica Giovanna Medici (Paola Pitagora) te Diego Olivares (Giuseppe Pambieri). Upravo su oni, zajedno s novim likovima kroz sezone, držali radnju svježom i zanimljivom.

Serija ''Čarolija'' Foto: IMDb

Zanimljivost vezana za snimanje posebno je intrigantna. Iako je set Klinike Life bio izgrađen na više od 1000 kvadratnih metara, fasada i predvorje pripadali su pravoj bolnici u Rimu. Čak su i hodnici stvarne ortopedske i kardiovaskularne bolnice korišteni u nekim scenama, a poneki pacijent ponekad je završio kao statista u seriji.

Pogledaji ovo Celebrity Naš odbjegli pjevač donio veliku odluku: ''Tamo gdje smo se rastali...''

''Čarolija'' je u Hrvatsku stigla 1999. i brzo postala ljetni televizijski ritual. Budući da su originalne epizode u Italiji trajale 100 minuta, kod nas su se dijelile na dva dijela, što je samo povećalo napetost i privrženost publike.

Jeste li gledali ''Čaroliju''? Naravno, niti jedna epizoda se nije propuštala

Nešto mi je to u magli

Ne, što je to? Naravno, niti jedna epizoda se nije propuštala

Nešto mi je to u magli

Ne, što je to? Ukupno glasova:

Serija ''Čarolija'' Foto: IMDb

Pogledaji ovo Celebrity Naš par iz MasterChefa podijelio lijepu vijest: ''Priprema li nas ova bijela haljina na nešto?''

Danas, s odmakom od gotovo tri desetljeća, jasno je da ''Čarolija'' nije bila samo sapunica, već spoj romantičnih priča, društvenih tema i bolničke svakodnevice, začinjen trilerskim momentima. Od eksperimenta tijekom nogometnog prvenstva postala je jedan od najvećih talijanskih televizijskih fenomena i serija koja je obilježila generacije.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Zbog ovih seksi prizora dekoltea do pupka sve zanima njezina trening rutina!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kako je disala u ovome? Uska kreacija stopila se s bujnim oblinama i naglasila strukić

Pogledaji ovo Celebrity Pravi blagoslov! Naš pjevač prvi put pokazao svoje šesto dijete