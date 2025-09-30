Pravi blagoslov! Naš pjevač prvi put pokazao svoje šesto dijete

Petar Dragojević podijelio prvu fotografiju sa šestim djetetom koje mu se rodilo ovog ljeta.

Poznati hrvatski glazbenik Petar Dragojević ovog ljeta dobio je svoje šesto dijete.

Na svom Instagram profilu sada je podijelio emotivnu fotografiju na kojoj u naručju drži svoju tek rođenu kćerkicu, kojoj su on i supruga dali ime Teresa.

Na slici se može vidjeti kako ponosni tata nježno drži bebu prekrivenu bijelom dekicom na kojoj je zlatnim slovima izvezeno njezino ime.

''Napokon je došla kući, svi smo zadovoljni, sretni. Djeca zadovoljna, svi oko nje, što god treba, svi su tu. Stalno je ljube, hoće je nositi. To je cirkus, nova igračka je došla u kuću!'' rekao je radosno u kolovozu za IN magazin.

Kao i svaki put dosad, pjevač je bio na porođaju i prerezao pupčanu vrpcu.

''Ja moram reći samo jednu stvar – da ljudi to moraju doživjeti, da vide kako je ženi teško i kako taj porod nije baš lagan. Njoj je bilo sve, kako bi rekli, po školski, sva sreća, ali zna se svašta tu izdogađati. Ali evo, hvala Bogu, sve je kako treba. Savjetujem očevima da idu na porod.''

Petar i supruga Andre imaju još 16-godišnjeg Davida, 14-godišnjeg Emanuela, 12-godišnjieg Jonu, petogodišnjeg Nou i 10-godišnju Deboru Mariju. Zbog čak šestero djece Petra nazivaju i ''rekorderom po očinstvu''.

