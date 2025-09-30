Naš par iz MasterChefa podijelio lijepu vijest: ''Priprema li nas ova bijela haljina na nešto?''

Sanja Cukon i Sead Bojić ovih dana imaju razlog za slavlje, obznanili su to i pratiteljima.

MasterChef par Sanja Cukon i Sead Bojić razveselili su pratitelje na društvenim mrežama novim zajedničkim videozapisom.

Njih dvoje zaplesali su na plaži u bijelim odjevnim kombinacijama, a u opisu su otkrili kako slave prvu godišnjicu veze.

Sanja Cukon i Sead Bojić - 4 Foto: Instagram

''Danas slavimo našu prvu godinu, ali meni se čini kao da sam te oduvjek poznavala. U ovih 365 dana naučila sam da je dom tamo gdje si ti - u tvom osmijehu, zagrljaju i svakoj sitnici kojom mi uljepšavaš dan. Hvala ti za svaku uspomenu, svaki smijeh i svaku niježnu riječ. Radujem se svim našim budućim godinama, jer s tobom svaka sekunda vrijedi zauvijek. Volim te beskrajno'', napisala je Sanja.

U komentarima su im brojni čestitali, a njihova kolegica iz MasterChefa Eni Đorđević postavila je i zanimljivo pitanje.

''Je l' nas ova bijela haljina priprema za neštooo?'' upitala je Eni i poručila im: ''Volim vas!''.

Sanja Cukon i Sead Bojić - 3 Foto: Instagram

Sanjina i Seadova ljubav počela je u prošlogodišnjoj sezoni MasterChefa.

Simpatije su se počele rađati već pri prvom susretu na galeriji najpoznatije kuhinje.

Sanja Cukon i Sead Bojić - 3 Foto: Instagram

''Mi smo se stvarno povezali. Kad smo počeli pričati, našli smo neke zajedničke interese, jezik. Neka kemija nam se desila čim smo se upoznali, ali nismo se htjeli sad bazirati na to. Došli smo tu radi kuhanja, radi showa - i onda smo se dogovorili da ćemo čekati da sve završi pa ćemo onda vidjeti'', rekla je Sanja za IN magazin.

Sead i Sanja često dijele i svoje videozapise na kojima kuhaju, a zajedno imaju i velike kulinarske planove. Što žele ostvariti, kako su drugi kandidati reagirali na njihovu ljubav i gdje su se skrasili s obzirom na to da je ona iz Pule, a on iz Sarajeva, pročitajte u intervjuu OVDJE.

Sanja Cukon i Sead Bojić - 2 Foto: Instagram

