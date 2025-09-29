U obitelji Mate Bulića donesene su velike odluke: ''Meni su suze krenule...''

Mate Bulić reagirao je na informaciju da završava glazbenu karijeru i otkrio pravu istinu. Ispričao nam je sve o svojem zdravstvenom stanju i velikoj odluci. S kraljem dijaspore razgovarao je naš Davor Garić za IN magazin.

Šuška se da će Kralj dijaspore svoju glazbenu karijeru privesti kraju, pa smo za točnu informaciju ovu legendu domoljubne pjesme.



''Malo je krivo interpretirano to da se ja povlačim! Ne! Ja sam samo rekao - godišnje ću svest na jedan minimum, da me ljudi ne zaborave, a da ću radit kao što sam do sad radio, sigurno ne! To jedan moj pravac. To je jedna moja odluka koju ću ja provest zadnjim koncertom u drugom mjesecu, to će otprilike trajati godinu dana. To je tek toliko da se provlačim, da me vide da sam živ, da sam među njima. Da ću se opet vratit ako mi Bog podari zdravlja'', govori Mate Bulić.



Mate se već nekoliko puta suočio s ozbiljnim zdravstvenim problemima, no danas, na pragu sedamdesete, kaže, osjeća se odlično.



''Izvanredno! Bog me ostavio, Bog mi je dao snagu i sada me potpomaže, drži me! Snagu koju ja radim i crpim na koncertima, to je samo njegov dar''.



Posebnu mu snagu i ljubav daje četvrti unuk Tin, koji je u Matinu obitelj došao početkom kolovoza.



''Dođe jedno malo lijepo stvorenje, koje ti raste uz tebe, gledaš ga kako se razvija, to se nešto ukleše u srce čovjeka, to ti dođe kao nekakav pečat. Morate radit s njima puno. Morate ih puno učiti da je vjera i domovina izvor, obitelj svakako, i po tome slagati svoja životna opredjeljenja'', govori Mate.



Unuci će, čini se, djedovim stopama.



''Ja sam vidio da nijedan za sport nije talentiran, to otvoreno kažem, i onda sam rekao: Ivan će bit gitarista, Matej će svirati klavir i mogu reći da je izvanredan. I jedan i drugi na svojim instrumentima''.



Mate će uskoro ponovno na pozornicu, i to na velikom glazbeno-duhovnom spektaklu domoljubnog zanosa. Na koncertu ''Domu mom'' u Zagrebu u listopadu nastupit će i Pero Galić, Jacques Houdek, Tiho Orlić, Šima Jovanovac, Dražen Žanko, Gazde i brojni drugi.



''Kad dođete i pogledate i vidite te ljude, koji su došli naoružani raznim rekvizitima, kao da je utakmica. To su zastave, mjesta zavičaja odakle oni dolaze, ta atmosfera meni liči kao jedan veliki kirbaj, dernek. I što se događa na kraju - ajmo skup, pjevanje, uživanje, emocija, ruke gore, zajedništvo, to je ono što svima nama daje snagu, meni najviše'', govori Mate Bulić.



U Bulićevoj obitelji ovih su dana donesene velike odluke. Njegove kćeri s obitelji žive u Njemačkoj, no odlučili su vratiti se u domovinu.



''Moja kćer koja je odvjetnica sa svim instancama odvjetničkog posla, je meni prije mjesec dana rekla ''Tata, mi smo napravili dvije kuće, mi se planiramo vratit da nam djeca krenu u školu u Split!'' ...I meni su suze krenule zarad toga što je to odluka po meni jako bitna jer Hrvatska je najljepša zemlja s najviše perspektive, i mladi će se sigurno vraćati'', otkrio je Mate.



Kralj dijaspore možda će usporiti koncertni ritam, no zato se obitelji sada posvećuje maksimalno.

