Popunjena sva mjesta u MasterChefu; kandidati kreću u nove izazove!

Sva mjesta u MasterChef kuhinji su popunjena. Nakon izazovnih zadataka, zadovoljni kandidati, koji su izborili svoja mjesta u vili, spremni su za nove izazove. Tko se u trećem krugu našao među onima koji će se boriti za titulu najboljeg, u idućim minutama donosi naša Dijana Kardum.

Različitih godina - iz različitih područja no sve ih spaja ista strast - ona prema kuhanju. Sedmero kandidata u timu Gorana Kočiša dobro su zasukali rukave i osvojili svoje mjesto u daljnjem natjecanju MasterChefa.

''Pa jako uzbudljivo mi je bilo ispočetka. Srce mi je lupalo kao otvorim usta iskočit će mi, ali super. Veselim se i nadam se da ću ostat dugo u MasterChefu'', govori Ružica Bašić.

''Na nagovor moje drage supruge i prijateljice Gordane sam se prijavio u ovu godinu MasterChefa. Da udovoljim njezinoj želji a i mene opako zanima do kud mogu stić, to sve mogu postić'', kaže Ivan.

Svaki od njih već ima neke adute koji će mu pomoći u kulinarskoj avanturi

''Sve, ne bih sad nešto posebno izdvajao, otvoren sam za sve'', govori Otto Grundman.

Jurica je inače vješt pijanist, a jednako dobro mu ide i u kuhinji.

''Zapravo kuham od svoje 11. godine. Zato jer smo brat i ja često bili sami, roditelji su radili na terenu, tako da sam već u tim godinama počeo kombinirati ali moja strast prema kuhanju se stvarno otkrila prije 2-3 godine kad sam živio vani tako da to sam nekako zavolio i sad je to ono što me privlači'', govori Jurica Jurašković.

Vruća atmosfera kuhinje zanimljiva je i Eliasu koji je tek prije nekoliko mjeseci stigao iz Pariza u Hrvatsku. Jezik je naučio zbog supruge Hrvatice, a u kuhinji će pomiješati i francusku ali i libanonsku kuhinju.

''Mi smo se preselili ovdje zato što fali nas druženje i ovaj zagrebački život koji je više miran nego u Parizu. Ja se veselim kuhati inače. I šta mi je strah - možda slatkiša'', govori Elias.

Pred njima su sada novi izazovi koje će morati svladati žele li osvojiti prestižnu titulu MasterChefa.

''Još je prerano to reći, trebamo ići step by step'', smatra Otto.

''Nisam došao tu striktno zbog pobjede, ja sam došao tu zbog znanja i druženja i učenja i svega toga ostalog. Atmosfera u vili i na snimanju je show, pravi show - zabavno je dobro je, napeto, uzbudljivo, tužno, veselo...'', priča Egon Jurić.

Sve te emocije čekat će ih svakoga dana u najpoznatijoj kuhinji u Hrvatskoj.

Pred njima je tek početak, ali ako je suditi prema prvim izazovima, čeka nas sezona puna iznenađenja, nevjerojatnih kulinarskih dostignuća i, naravno, neizvjesnosti do samog kraja!

