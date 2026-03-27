Naš pjevač uskoro će opet iskusiti jednu od najljepših životnih uloga: ''To mi je radost''

Novi život na putu, stare lekcije iza njega – pjevač Marko Vukes otkriva da će uskoro ponovno iskusiti jednu od ljepših životnih uloga. U razgovoru s Patriciom Novaković, Marko priznaje kakav je otac i koja mu je mala roditeljska želja.

Marko Vukes, pjevač koji je svoju karijeru izgradio na pop glazbi i iskrenim emocijama koje prenosi kroz svoje pjesme, uskoro će ponovno iskusiti jednu od ljepših životnih uloga. A dok on s nestrpljenjem iščekuje dolazak svog drugog djeteta, otvoreno nam je prizao malu roditeljsku želju.

''Iskreno priželjkivao sam curicu, i radostan sam jer će Teodor dobiti seku'', iskreno nam je priznao Marko Vukes.

Supruga Nevena, autorica brojnih pjesama i Markova najveća podrška u poslu, govori kako je njihova jsnaga upravo u tome što je podrška obostrana i to u svim važnim životnim trenucima., pa čak i u onoj najzahtjevnijoj koju dijele u odgoju sina.

''Moram reći da je bio dosta uključen, i dalje je isto, vidjet ćemo kako će sad biti, jer bebica dolazi baš kad je njemu jek sezone, tako da on je u strahu kako ćemo to sad, ali idemo dan po dan, nisu djeca tolika obaveza koliko je stvar organizacije'', smatra Nevena, Markova supruga.

Nevena je prvi porod iznijela sama, jer ponekad se upravo u takvim, ključnim trenucima najjasnije vidi ženska snaga, dok muškarce ponekad preplave snažne emocije.

''Marko je dosta veliki emotivac i ono kad su bile priče da li da bude prisutan na porođaju ili ne, on je bio najsretniji kad sam ja rekla da ne, jer ja ne znam kako bi on tu cijelu priču podnio, a porođaj je dugo trajao i bio je jako zabrinut i poslje kad mi je prepričavao dobro da nije bio pored mene i naravno prva reakcija su njemu bile suze i meni i njemu i kako će sad biti drugi put. Opet povezujem da je on dosta emotivan i mislim da će to sve ići tim nekim uobičajenim tokom, molimo se dragom Bogu da sve bude kako spada, a ja molim da bude brže nego prvi put'', ispričala nam je Nevena. ,

Iako je još malen, Teodor već pokazuje znakove glazbene karijere.

''Karakterno je dosta tvrdoglav na mene, ali je zato vedrog duha na mamu i jako puno upija, pjeva, svira, što mi je radost'', kaže Marklo.

Marko je prošao težak put da bi postao glazbenik kakav je danas, pa svjestan svih izazova koje život nosi, učinit će sve da svojoj djeci taj put malo olakša, ako se odluče krenuti njegovim stopama.

''U principu ja bi podržao jer sigurno ja nisam imao tu sreću da me netko mogao usmjeriti u nekim drugim putevima kako bi trebao raditi, pa sam na puno teži način došao do nekih ciljeva, a poznavajući moju struku jako puno kolega poznajem i sigurno evo otvoreno ću reći da bi njemu bilo lakše nego što je bilo meni, ali bi imao veliki teret ako bi bio pjevač jer uvijek te uspoređuju, i to mi je nešto najgore kad čujem kolege uspoređuju ga s ocem pa da ' je tata bolji ili sin'', priča nam Marko.

Iako je danas sve popularnije da i očevi ostaju kod kuće na porodiljnom dopustu, za Marka je to izgleda nemoguća misija.

''Čast svima, ali ja se nekako ne vidim, ja prvenstveno nikad nisam znao što je bolovanje, šta je slobodan dan, jer jednostavno borim se za svoju obitelj, za svoj bend, za svoje ljude s kojima surađujem i tako da jednosavno ne vidim se u tom nekom segmentu da bi mogao doma, kak da kažem, da ja sjedim, a da žena radi, nisam za to, ja smatram da je svaka žena kao cvijet i treba ju njegovati'', rekao nam je Marko.

U pjesmi Hrabrost, Marko je pronašao način da ju posveti upravo svome sinu.

''Desilo se sasvim slučajno, pjesma je karakterno ono što se danas dešava, cijeli tekst da je zahladnjela ljubav i da jednostavno neka živi ljubav, i da se ljubav pokazuje prema drugima jer jedino je to svjetlo na kraju tunela, tako da imao sam tu radost da mogu glazbu napisati za tu pjesmu, Nevena je bila tekst, naš prijatelj Tomislav je napisao angažman, i bila je jako lijepo prihvaćena od strane publike'', ispričao nam je Marko.

Prije skoro jednog desetljeća Miro Buljan napisao je pjesmu za Marka, pjesmu koju tada nije baš razumio jer nije bio otac. No kada je saznao da će dobiti kćer odlučio je da ta pjesma napokon izađe u javnost i posvetit će ju upravo svojoj djevojčici.

''Danas ju razumijem i razumijem zašto. Pjesma naziva Ti si moje nebo je upravo pisano za djecu i jako se veselim da ugleda svjetlo dana .

A kako bismo saznali kakav je Marko zaista otac, odlučili smo ga iznenaditi s nekoliko brzopoteznih pitanja na koje odgovore možete vidjeti u prilogu IN magazina.

Dok Marko s obitelji iščekuje dolazak novog člana jedno je sigurno, uz ljubav, podršku i iskustvo , trudit će se svojoj djeci pružiti ono najvažnije. A ako je suditi po malenom Teodoru i osmijehu koji nam sve govori, čini se da mu ta uloga oca - ide odlično.

