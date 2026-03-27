Upoznajte Mislava Kuleša, dobitnika nagrade za najboljeg profesora godine

Donosimo priču o nastavniku Mislavu Kulešu, dobitniku nagrade ''Zlatna kreda''. Promijenio je sudbinu razreda koji su svi smatrali problematičnim te pokazao koliko povjerenje, razgovor i poštovanje znače u obrazovanju. Priča naše Lane Zaninović za IN magazin.

Zlatna kreda nagrada je koja se svake godine dodjeljuje najboljim nastavnicima, profesorima, studentima i učenicima u Hrvatskoj. Posljednji dobitnik u kategoriji profesora godine je onaj hrvatskog jezika - Mislav Kuleš, koji je u svojem bivšem razredu napravio pravu malu revoluciju u ponašanju učenika.

''Da sam dobio Zlatnu kredu saznao sam tako da sam dobio mail od samog portala Srednja HR da sam nominiran prvo sam rekao super. Netko me nominirao, lijepo, počašćen sam. Nisam sanjao o prolasku u finale ili nečem drugom, tako da kada su rekli moje ime i prezime bio sam u šoku, nisam znao što se događa, ali to je nevjerojatna čast'', govori nam profesor Kuleš.

Sad već poznat po tome da radi pozitivne promjene u razrednim zajednicama, nakon dodijeljene Zlatne krede, profesor Kuleš je dobio još jedan razred koji je prije njegova dolaska smatran problematičnim.

''Imali smo i mi nekih tu malih problema, pošto smo mi malo bili loši. Kod nekih profesora smo malo pričali više i radili probleme nekad i eto'', priznala je jedna od učenica.

''Pa ne smatram da postoji problematično dijete, razred, iako vjerujem da se mnogi ne bi složili sa mnom, ali sve je stvar pristupa i stvar perspektive. Ja nijednom razredu ne pristupam kao da je problematičan, nego pronalazim i trudim se pronaći neki zajednički jezik i ostvariti neku vrstu odnosa'', objasnio nam je profesor.

''Mislio sam da je strog, ali me zadivio s rečenicom kad je rekao da smo mi svi zajedno u jednom rovu i da se mi svi zajedno borimo. To me je baš, ono, super mi je bilo'', izjavio je jedan učenik.

''Kod bilo kakve gradnje odnosa mene ne zanimaju priče. To sam njima rekao - pišemo novu priču, dokazuju ne meni nego sami sebi. Zapravo koliko mogu, koliko vrijede i postavio sam taj neki svojevrsni izazov pred njih da svima koji su ako je i koji pričao, da su ovakvi ili onakvi da im pokažu da griješe i mislim da je to isto urodilo plodom'', dodao je profesor.

''Profesor nas je povezao i fakat je odličan. Još nam je jednom rekao da ništa nije u životu besplatno. Sve se mora krvlju i znojem zaraditi'', govori nam jedna učenica.

''To su djeca i djeca će biti djeca i djeca će raditi dječje stvari. I mi smo isto svi bili djeca, a meni se čini da mi nekad zaboravimo da smo bili djeca'', zaključio je profesor.

Profesor Kuleš se vrlo dobro prisjeća svojih osnovnoškolskih dana, pa se i na to oslanja za što bolji pristup učenicima.

''Naš profesor gradivo objašnjava kroz priču najčešće i kroz neke životne primjere, da bi što bolje shvatili'', rekla nam je jedna od učenica.

''Rekao sam koliko su neke stvari meni bile teže zbog odluka i propusta koje sam počinio i trudio sam se njih savjetovati da se takve stvari onda izbjegnu na neki način. Djeca su iskrena i djeca će vam uvijek dati do znanja onako kako se osjećaju i onome što i kako misle'', dodaje profesor.

''Ja se ne osjećam kao da je on meni samo razrednik, osjećam kao da mi je obitelj, prijatelj'', priznala nam je jedna učenica.

''Ja bih rekao čak i da je on najpošteniji profesor u školi, onako sve gleda jednako nema miljenika nikakvih i to'', složio se s njom jedan učenik.

''Treba se koncentrirati i gledati dobre stvari, treba stavljati fokus na dobre stvari. Isto tako treba djeci ukazivati na dobre stvari, mijenjati njima perspektivu - oni su ogledalo društva. To znači sad nije neka rečenica koju sam ja izmislio, to znamo svi, znači na djeci vidimo kakvo je društvo i mi moramo služiti kao primjer njima kakvi će, kakvi će oni biti'', zaključio je profesor.

Zlatna kreda Mislavu Kulešu za profesora godine očito je bila odličan izbor. Nadajmo se da će u budućnosti biti što više profesora poput njega, onih koji za djecu imaju veliko razumijevanje, ali i poštovanje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



