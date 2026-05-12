Popularni duo donosi emotivnu verziju hita koji je dirnuo mnoge, uskoro nastupaju na duhovnom spektaklu

Ulaznica za petak, 15. svibnja, kada će ZANAS nastupiti u sklopu duhovno-glazbenog spektakla "Progledaj srcem", ostalo je još vrlo malo, potvrdili su organizatori. Pjesma "I ja sam izabran", koja je obilježila ljetni oratorij 2025., mladima je donijela snažnu poruku o pozivu, identitetu i povjerenju u Božje vodstvo. Sada ZANAS predstavlja njezinu novu verziju – "I ja sam izabran 2".

Riječ je o acoustic obradi originalne pjesme koja EDM-pop zvuk zamjenjuje intimnijim, mirnijim i emotivnijim glazbenim izričajem. Nova verzija dodatno naglašava snažnu poruku pjesme – da nitko nije slučajnost, da svaki čovjek ima svoje dostojanstvo, poziv i mjesto u Božjem planu.

Mateo Marić i Marin Lučić među prvima su u Hrvatskoj koji su se okušali u stvaranju kršćanskog trapa. Svoj glazbeni put započeli su sa željom da njihove pjesme budu – "za nas", a ovog petka dobit će priliku nastupiti na "Progledaj srcem", jednom od najvećih duhovno-glazbenih događaja u ovom dijelu Europe.

