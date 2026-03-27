Posljednji pozdrav prerano preminulom vizionaru Alenu Bibiću: ''Život opet uzima sebi one najbolje...''

Od prerano preminulog istaknutog hrvatskog vinara Alena Bibića emotivnim porukama na društvenim mrežama oprostili su se brojni prijatelji, kolege s gastro scene, chefovi i poznate osobe. I In Magazin imao je tu čast družiti se njim u Plastovu pokraj Skradina. Prisjetili smo se razgovora s ovim pionirom, vizionarom i entuzijastom.

''Otišao je nebeski jahač. Muž, otac, sin, prijatelj, brat, ali prije svega toga, veliki čovjek. Volio nam je reći, “a što vrijeme zna koliko je sati?”, ovim su se riječima od vinarskog vizionara Alena Bibića oprostili njegovi kolege.

Vijest o preranoj smrti potresla je cijelu gastronomsku i enološku scenu. Na društvenim mrežama od njega se opraštaju brojni prijatelji, kolege i poznate osobe, među kojima i chef Mate Janković te food influencer Domagoj Jakopović Ribafish.

''Ipak, na Visovac ću morati sam. Barba Život opet uzima sebi one najbolje, kao da bira elitu, a među niima i ovog elokventnog erudita, veseljaka, kreativca i pokretača. Kako ćeš faliti...'', riječi su Ribafisha koje je posvetio Alenu.

Bio je beskrajno kreativan i nepokolebljivo ambiciozan. Alen Bibić, jedno od najvažnijih lica hrvatskog vinarstva, po struci je bio profesor hrvatskog jezika i književnosti. No ljubav prema vinarstvu bila je jača.

''To su naši korijeni tu smo oduvijek i šta radimo bavimo se s vinom, ne znamo ništa drugo'', govori je Alen.

Upravo je slavni preminuli chef Anthony Bourdain prvi posjetu Hrvatskoj odabrao i njegovo imanje kod Skradina za snimanje svojeg kulinarskog serijala.

''To je jedan moj frend dobar kojeg više nema, vrhunski šef, poznavatelj hrane i našeg života u kuhinji'', govorio je o njemu Alen.

Obitelj je igrala veliku ulogu u njegovu životu. Sa suprugom je ideje pretvarao u stvarnost.

''Nema niti jednog Dalmatinca koji je bez supruge nešto napravio, samo se pravimo bitni i pametni. Čija je zadnja - uvijek je ženina'', govorio je Alen.

Obitelj će, prema njegovoj želji, organizirati i proslavu njemu u čast. Baš onako kako je najviše volio.

''Vino bira prijatelje, ne radi se o nama je l' ga volimo, znači vino te bira'', bile su njegove riječi.

Bibić je svaku kapljicu radio s ljubavlju, pa smo sigurni i da će ondje gdje se sada nalazi priređivati gozbe kakve samo on zna.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Bordo minica na Andrei Šušnjari bila je dovoljna da osvoji crveni tepih!

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Pjesma pod prozorima i darivanje jaja: Vodimo vas u Račinovce na jedinstven običaj za Cvjetnicu