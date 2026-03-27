Pjesma pod prozorima i darivanje jaja: Vodimo vas u Račinovce na jedinstven običaj za Cvjetnicu

Dok se mnogi običaju zaBOravljaju, u RAčinovcima jedan i dalje živi. U noći uoči Cvjetnice, skupine OBIlaze selo i pjesmom daruju susjede, a zauzvrat dobivaju jaja ili možda rakiju. Raspjevanu i veselu večer među mještanima RAčinovaca provela je naša Dijana Kardum.

U slavonskom selu Račinovci i danas se čuva poseban običaj uoči Cvjetnice – pjevanje od kuće do kuće. Stara je to tradicija kojom se najavljuje Veliki tjedan, a selo se budi pjesmom u kasnim noćnim satima.

''Radi se o običaju uoči Cvjetne nedjelje, gdje bi se KUD okupljao možda u pola 12 navečer, gdje bi mi oko 12 sati krenuli po selu od kuće do kuće pjevati običaj koji mi nazivamo Od cvjetnice Jelo, radi se o pjesmi od nekoliko kitica gdje bi mi došli pod prozor, otpjevali sve kitice, ljudi otvore prozor, onako uz spavaćici iz sna to malo bude zanimljivo''.

Sve započinje još tijekom dana, kad prvo muški dio odlazi u branje cica-maca, koje će se kasnije dati za zahvalu.

''Cica mace, to je naše domaće, nisu masline, maslinova grančica, imamo i mi svoje domaće, a onda ako cica mace prođu, onda ima žabljak i to, i kaže da se nedjeljom za kapu metao taj žabljak, a da su se cure umivale u vodi da bude ljepše lice na cvjetnu nedjelju''.

S punim košarama nalaze se kasno navečer. Prvo slijedi okupljanje, a prati ga i trpeza za koju su zaslužne žene iz Udruge Cvelferije. Kad ne rade zlatovez, pripremaju slasne lepinje.

''Sve nam je drago, sve volimo i recimo kad je Cvjetna nedjelja, ide se u Cvjetnicu, uvečer, uoči, a sutra idemo svi na misu pjeva se muka i onda budemo isto svi tako zajedno i na misi i navečer u selu''.

Domaćini, naravno, ne puštaju pjevače bez dara.

''Zauzvrat dobijemo ili kutiju jaja ili rakiju, nešto onako naše slavonsko što mi onda kasnije konzumiramo li podijelimo. Onda te u neko doba noći probude i to je, to je milina. Znate kad vas probude u neko doba noći i onda otvorite prozor ili kapak, zavisi što ima kuća koja i onda se izgubite jednostavno i od miline. I zaboravite dat što pripremili ste da ponudite i zanimljivo da u toj pjesmi se kaže - ajde s nama Jelo, onda bude nas koji se priključimo''.

Običaj se nije prekidao ni u teškim vremenima, poput primjerice onog kad je selo zadesila velika poplava.

''Sjećam se nakon poplave 2014. neki su ljudi živjeli u kontejnerima tu nedaleko od nogometnog igrališta i onda 2015. kad se išlo u Cvjetnicu, došli su kod mene, pjevali KUD-ovci. U tom zlu opet nismo zaboravili običaje. I onda sam ja kad su meni otpjevali priključio se njima i otišao sam do kontejnera, ljudi su ostali bez riječi''.

I pjeva se, naravno, do gotovo jutarnjih sati, dok se ne obiđe posljednja kuća.

''Ako je i pet u nekim trenucima bilo, ali se išlo, a znalo je i biti i da ide cijeli KUD. Sjećam se jednu noć kad je bila Cvjetnica, već je svanjivalo mi smo došli do jednog od danas najstarijih članova KUD-a Ilije Brnića. To je zadnja kuća, mi kažemo u čuburi i kod njega smo otpjevali i znali su nam se priključiti neki kojima je to bilo zanimljivo, koji su iz birtije zajedno kad je već fajrunt bio, priključili se nama jer su čuli pjesmu i već noge zabole ali idemo do zadnje kuće''.

No nije ovo jedini običaj koji ovo malo mjesto njeguje. Ako ne stignete na Cvjetnicu, možete im se pridružiti na Račinovačkom kulturnom ljetu.

''Održavamo ga ovdje na otvorenom uz lijepa, prigušena svjetla, folklorni program, tamburaše, zabavu, hranu, piće, druženje''.

Danas se običaj nastavlja uz folklorni program, tamburaše i druženje, ali ono najvažnije ostaje isto – pjesma koja od kuće do kuće nosi duh zajedništva i najavljuje najveći kršćanski blagdan Uskrs.

