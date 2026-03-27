Tko je to okupio Zečića, Jolu, Dalmatino i Petra Dragojević u konobi u Kaštelima?

Dražen Zečić, Jole, grupa Dalmatino i Petar Dragojević okupili su se u jednoj konobi u Kaštelima. Povod je bilo snimanje novog videospota njihova prijatelja Alena Nižetića. U njemu se pojavljuju i pjevačevi sinovi, koje je pred mikrofon priveo naš Gordan Vasilj za IN magazin.

U prilogu IN magazina pretpremijerno možete čuti dio nove pjesme Alena Nižetića ''Žena mog života'', u čijem se videospotu snimanom u kaštelanskoj konobi, pojavljuju i njegovi dugogodišnji prijatelji s glazbene scene.

Galerija 25 25 25 25 25

''Novi spot Alena Nižetića, ali staro društvo. Znači, ljudi koji se poznaju dugi niz godina, Alen i ja smo svirali u bendu Tutti frutti davnih godina. Želimo mu sve najbolje u budućoj karijeri, pjesma je lijepa.'', izjavio je Ivo Jagnjić iz Dalmatina.

''Mi smo najmanje pričali o glazbi (smijeh), izmjenjivali smo viceve, događaje.'', priznao nam je Petar Dragojević.

Najviše smijeha u raspjevanoj ekipi izazvao je Jole, koji se odlično snašao u ulozi konobara.

''Pa ja sam jedan od puno ljudi koji je u mladosti konobario, u mom slučaju pet i pol godina i iskreno volim taj posao. Glazba je uvijek bila broj jedan, ali volim te neke uslužne djelatnosti pa između ostalog i konobariti i posluživati i ugoditi i očistiti i oprati.'', otkrio nam je Jole.

Nova Alenova pjesma na prvu je osvojila suprugu Helenu, s kojom je u braku više od tri desetljeća.

Na setu su se pridružili i pjevačevi sinovi Toni i Karlo, koji u spotu glumi Alena u mlađim danima.

''Pa ja imam neko prošlo iskustvo, ja sam već odglumio svoje, sad je na njemu red da malo okusi ta svjetla kamera i mikrofona pa neka on nešto kaže.'', izjavio nam je Toni Nižetić.

''A mora biti malo treme, to je normalno. Prvo je mater bila u spotu pa brat i sad je došao red na mene.'', dodao je Alenov sin Karlo.

''Ja uvijek kažem to su moja djeca, moji sinovi, moji prijatelji, tako da odlično funkcioniramo i to mi je najveća vrijednost u životu.'', govori nam Alen.

Toni i Karlo prava su preslika svojeg oca.

''Pa je stalno, nekad mi kažu da ćaća izgleda bolje od mene'', smije se Toni.

''Uvijek kad me netko vidi pita je ' ti stari Alen?'', dodao je Karlo.

Nižetićevi nasljednici ne kriju koliko su ponosni na oca, iako svaki put ne dijele isto glazbeno mišljenje.

''Pa mi smo uvijek najkritičniji. On uvijek nama prvima pusti novu pjesmu'', kaže Karlo.

Obitelj je splitskom glazbeniku uvijek bila na prvom mjestu pa je zbog starijeg sina napravio i sedmogodišnju pauzu u karijeri.

''On je imao pubertetsku fazu koja je bila malo teška, pa sam se malo izbacio iz ovog posla, Karlo je malo drugačiji od njega, ozbiljniji. Mislim da je to sve dobro prošlo, kako je možda moglo otići nekim krivim putem, ali eto, ja sam tu ostao za njih jer mi je to najvažnije.'', otkrio nam je Alen.

54-godišnji pjevač moćnog glasa, koji jedva čeka postati djed, više ne namjerava glazbeno pauzirati.



''Bilo je da nisam dovoljno ambiciozan, u biti ima tu istine, ali nikad nije kasno'', kaže nam Alen.

Ubacio je u petu brzinu i već ima spremnu i iduću pjesmu, a riječ je o muško-ženskom duetu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



