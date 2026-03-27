Evo kako su Maja i Šime proveli jedan dan u čarobnoj Toskani!

Maja i Šime uživali su u razgledavanju grada, muzeju i kušanju vina, dok su posebnu pažnju privukle njezine modne kombinacije.

Maja Šuput ponovno živi svoju omiljenu ''dolce vita'' priču – ovoga puta u čarobnoj Toskani, a društvo joj pravi partner Šime Elez. Popularna pjevačica na društvenim je mrežama podijelila niz fotografija s putovanja i oduševila pratitelje prizorima koji odišu romantikom i dobrim raspoloženjem.

Par je vrijeme provodio razgledavajući znamenitosti grada, upijajući atmosferu uskih ulica i povijesnih lokacija, a poseban doživljaj bio je i posjet muzeju, gdje su uživali u umjetnosti i bogatoj kulturnoj baštini.

Nisu propustili ni uživanje u lokalnim delicijama, a kušanje vina pokazalo se kao jedan od vrhunaca njihovog putovanja. Opuštena atmosfera i pažljivo odabrane lokacije dodatno su upotpunile njihov boravak.

Ipak, osim samih prizora s putovanja, veliku pažnju privukla je i Maja, ponajviše zahvaljujući svojim modnim kombinacijama. Njezin stil, koji spaja eleganciju i ležernost, ponovno je došao do izražaja, a svaki outfit savršeno se uklopio u ambijent destinacije.

Proteklog vikenda zajedno su bili i na dodjeli Večernjakove ruže na kojoj su progovorili o svom odnosu.

''Korak naprijed, dva nazad i onda opet tri naprijed, ali u suštini uvijek se dogovorimo i uvijek izađemo na zelenu granu, nađemo taj zajednički jezik i dok je tako dobro je'', govori Šime.

''Ako imaš malo vremena i ako imaš s kim, onda ni nije tako teško nać destinaciju ili način na koji ćemo provest slobodno vrijeme!'', dodala je Maja.

