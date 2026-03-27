Prava femme fatale! Duboki dekolte otkrio je da nije nosila grudnjak

Mlada glumica Zendaya na premijeri u Rimu pojavila se u haljini sirena kroja s upečatljivim izrezom koji je odmah privukao pažnju. Odabirom stajlinga naglasila je odvažniji, zavodljiviji modni smjer.
Zendaya je pokazala zašto je jedna od najpraćenijih zvijezda današnjice, pojavivši se na premijeri filma ''Drama'' u Rimu u izdanju koje je ostavilo snažan dojam.
Nakon niza pojavljivanja u svijetlim, gotovo ''mladenačkim'' kombinacijama, ovoga puta odlučila se za potpuno suprotan smjer. Crna haljina sirena kroja istaknula je njezinu figuru.
Posebnu pažnju privukao je i neobičan dizajn dekoltea, koji je bio u prvom planu, a mnogi su primijetili kako glumica ispod haljine nije nosila grudnjak.
Osim modnog izdanja, pažnju je ponovno privukao i detalj na njezinoj ruci – prsten koji je dodatno potaknuo nagađanja o tome da se u tajnosti udala za glumca Toma Hollanda. Glasine o mogućem tajnom vjenčanju već neko vrijeme kruže, no par se o tome ne oglašava.
Ovim izlaskom na crveni tepih 29-godišnja ljepotica pokazala je kako s lakoćom mijenja modne uloge – od nježne elegancije do odvažnog glamura.
1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Kći proslavljenog nogometaša u mini-bikiniju bila je meta paparazza na prepunoj plaži
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Seka Aleksić podigla prašinu neobičnim outfitom: Prorez do pupka bio je tema večeri!
Pogledaji ovo Celebrity Princ William želi prekinuti stoljetni kraljevski obrazac, odlučan je oko toga da promijeni sve