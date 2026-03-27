Princ William želi prekinuti stoljetni kraljevski obrazac, odlučan je oko toga da promijeni sve

Britanska kraljevska obitelj mogla bi uskoro okrenuti novu stranicu, jer princ William planira prekinuti stoljetni obrazac koji je generacijama stvarao rivalstvo među djecom.

Princ od Walesa, William, navodno je odlučan promijeniti jedno od najdugovječnijih i najproblematičnijih pravila unutar britanske monarhije – dinamiku između nasljednika i tzv. rezerve. Prema tvrdnjama kraljevskih stručnjaka, njegov cilj je jasan: osigurati da njegova djeca, princeza Charlotte i princ Louis, ne odrastaju u sjeni starijeg brata, princa Georgea, budućeg kralja.

Autorica Tina Brown, poznata po knjizi ''The Palace Papers'', istaknula je kako je William itekako svjestan ugrađene okrutnosti sustava modela nasljeđivanja koji stoljećima stavlja prvorođeno dijete u povlašteni položaj, dok ostali članovi obitelji često ostaju u drugom planu.

Kraljevska obitelj

''Rečeno mi je da je princ William duboko zaokupljen rizikom koji nosi ta tradicija. Želi osigurati da Charlotte i Louis ne postanu žrtve istog ciklusa sputane slobode'', navela je Brown, prenosi Daily Mail.

Prema dostupnim informacijama, William i Kate Middleton već sada aktivno rade na tome da njihovo drugo i treće dijete budu dobro pripremljeni i financijski osigurani za samostalan život. Drugim riječima, žele ih odgajati tako da imaju jasnu svrhu i identitet izvan strogo definiranih kraljevskih uloga.

Kraljevski biograf Robert Hardman dodatno je pojasnio ovu strategiju:

''Naravno da je princ George nasljednik i to se neće promijeniti. Riječ je o nasljednoj, hijerarhijskoj monarhiji. Ali postoje načini da se mlađa djeca ne osjećaju manje voljeno ili manje važno.''

Princ William i princ George - 2

Dodao je i kako će Charlotte i Louis morati prihvatiti da će njihov životni put biti drugačiji, ali bez osjećaja zapostavljenosti koji je obilježio mnoge prije njih.

Williamova odluka ne dolazi bez razloga. Povijest britanske kraljevske obitelji prepuna je primjera napetosti između nasljednika i rezerve.

Najsvježiji primjer je odnos između princa Williama i princa Harryja, koji je posljednjih godina prerastao u duboki razdor. No slični obrasci mogu se pratiti i kroz generacije, od princeze Margaret, koja se borila s osjećajem da je uvijek mlađa sestra, do dramatičnog slučaja kralja Edwarda VIII. i njegovog brata Georgea VI.

Kada je Edward VIII. 1936. abdicirao kako bi oženio Wallis Simpson, njegov mlađi brat, koji nikada nije bio pripreman za tu ulogu, morao je preuzeti krunu. Taj događaj trajno je narušio njihov odnos i ostavio duboke posljedice unutar obitelji.

''Nijedan od njih nije bio zadovoljan svojom sudbinom, a međusobne optužbe dovele su do potpunog prekida odnosa'', podsjećaju povjesničari.

Kraljevska obitelj na božićnoj misi - 1

Važan korak prema ravnopravnijem sustavu dogodio se 2013. godine, kada je ukinuto pravilo prema kojem su muški nasljednici imali prednost pred ženskima. Zahvaljujući toj promjeni, princeza Charlotte postala je prva članica kraljevske obitelji koja nije izgubila svoje mjesto u nasljednom redu zbog rođenja mlađeg brata.

Povjesničar Tom Quinn smatra da će upravo takve promjene doprinijeti skladnijim odnosima među djecom:

''To će znatno olakšati stvari jer više nećemo imati situacije u kojima se dva muška nasljednika sukobljavaju poput jelena koji sudaraju rogove.''

Sličnog je mišljenja i Ailsa Anderson, bivša glasnogovornica kraljice Elizabete II., koja vjeruje da će nova generacija imati više slobode:

''Ova djeca odrastaju kao ravnopravna i imat će više izbora nego što je imao njihov otac.''

Sam princ William nedavno je otvoreno govorio o svojoj roditeljskoj filozofiji, naglašavajući koliko mu je važno pružiti djeci stabilno i sretno okruženje.

''Najvažnija stvar u mom životu je obitelj. Ako djeci ne pružite sretan, zdrav i stabilan dom od početka, izlažete ih teškom putu'', rekao je u intervjuu.

Kraljevska obitelj na božićnoj misi - 9

Dodao je i kako se trudi izbjeći pogreške koje su napravili njegovi roditelji, aludirajući na kompleksne odnose unutar kraljevske obitelji tijekom njegovog odrastanja.

Ako William i Kate uspiju u svojoj namjeri, mogli bi postaviti novi standard unutar britanske monarhije – onaj u kojem titula više ne određuje vrijednost pojedinca unutar obitelji.

